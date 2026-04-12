11 продуктов в супермаркетах, которые стоит обходить стороной: список

Мужчина выбирает продукты в супермаркете.

На полках супермаркетов в Украине представлены тысячи продуктов, однако далеко не все из них одинаково полезны для здоровья. Часть популярных товаров при регулярном употреблении могут негативно влиять на организм. Некоторые из этих продуктов люди покупают почти ежедневно, даже не задумываясь об их составе.

О самых вредных продуктах в супермаркетах рассказало издание Pysznosci, передают Новини.LIVE.

11 продуктов, которые не стоит покупать

В список самых вредных попали продукты, которые в своем составе не содержат практически ничего полезного. При этом их покупает почти каждый украинец, не подозревая, какой вред может нести казалось бы привычная для всех еда.

Газированные напитки

Диетологи считают их одними из самых вредных продуктов, которые можно найти на полках магазинов. Такие напитки доступны практически везде, стоят недорого и поэтому часто попадают в ежедневный рацион.

Однако их состав вызывает серьезные опасения: в одном стакане может содержаться до 25 граммов сахара. Регулярное употребление такого количества сладких газированных напитков способно постепенно подрывать здоровье.

Напитки с нулевой калорийностью

Несмотря на привлекательные надписи на упаковке, подобные продукты не всегда являются безопасными. Подсластитель аспартам, который часто используют в таких напитках, на клеточном уровне может вызывать оксидативный стресс и негативно влиять на работу нервной системы.

Специалисты советуют отдавать предпочтение более естественным вариантам — например, сокам из фруктов или овощей.

Кофейные напитки

Хотя натуральный кофе сам по себе может быть полезным, большинство популярных кофейных напитков из магазинов или автоматов не имеют таких свойств. Во многих из них содержится огромное количество сахара — иногда его доля может достигать почти 90% от состава.

Сливки к кофе

Как отмечают эксперты по питанию, большинство таких продуктов фактически не содержит настоящих сливок. Вместо них производители добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также различные искусственные добавки и ароматизаторы.

Белый хлеб

Этот продукт содержит значительное количество быстрых углеводов, но почти лишен клетчатки. Из-за этого после его употребления уровень глюкозы в крови может резко повышаться.

Копченые колбасы и рыба

Хотя такие продукты сложно назвать полностью искусственными, способ их приготовления вызывает определенные предостережения. Во время традиционного копчения образуются полициклические ароматические углеводороды — соединения, которые считаются токсичными для организма человека.

Печенье, вафли и шоколадные батончики

Большинство подобных сладостей содержит рафинированную пшеничную муку, большое количество сахара и частично гидрогенизированные растительные жиры. Именно эти компоненты связывают с повышенным риском развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фруктовые йогурты

На первый взгляд они могут казаться полезным перекусом, однако в реальности доля фруктов в таком продукте обычно составляет лишь 5-10%. Зато в одной небольшой бутылке может содержаться до 20 граммов сахара.

Молочные десерты

Многие такие сладкие продукты содержат каррагинан — пищевую добавку, которая, по данным некоторых исследований, может негативно влиять на состояние кишечника.

Чипсы и арахис

Жареные картофельные чипсы, а также арахис, которые часто готовят на подсолнечном масле, содержат очень много соли. А ее избыток в рационе может иметь нежелательные последствия для здоровья.

Лапша быстрого приготовления

Этот популярный продукт вряд ли можно назвать питательным. Такую лапшу изготавливают с большим количеством усилителей вкуса, соли и различных пищевых добавок, что значительно отличает ее от традиционных блюд из лапши.

