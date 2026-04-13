Как правильно выбирать рыбу: 4 признака качества, которые должен знать каждый покупатель

Рыба на прилавке на рынке. Фото: Новини.LIVE

Выбор рыбы в магазине или на рынке может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Внешне она может выглядеть свежей, но на самом деле быть уже некачественной или неправильно храниться. Чтобы избежать риска для здоровья и не потратить деньги зря, стоит знать несколько простых признаков, которые помогут быстро определить свежесть рыбы.

О том, как правильно выбирать рыбу, рассказали специалисты Ассоциации "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов", передают Новини.LIVE.

Как оценить качество свежей рыбы

Все, что понадобится для определения свежести и качества рыбы — это глаза, руки и нос. Первое, на что надо обратить внимание — "рыбный" запах на рынке или в магазине. Его присутствие свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенических стандартов. Важно также обратить внимание на то, как хранится товар — рыба и морепродукты, если они не заморожены, должны лежать на льду.

Свежесть рыбы можно определить по следующим признакам:

Запах — качественная рыба пахнет морем. Сильные или неприятные запахи свидетельствуют о проблемах с качеством продукции.

Мясо — должно быть плотным и слегка пружинить при нажатии.

Жабры — у свежей рыбы они красные. Серый, бледно-коричневый или белый цвет жабр свидетельствует о проблемах с качеством продукции.

Глаза — яркие и прозрачные. Запавшие или замутненные глаза могут говорить о том, что рыба начинает портиться.

Если рыба имеет все эти признаки, то она точно свежая и качественная, поэтому ее можно смело покупать.

Читайте также:

Как выбрать упакованную или замороженную рыбу

При покупке замороженной рыбы прежде всего стоит проверить дату упаковки и срок годности. Продукт должен быть в герметичной упаковке или защищен от доступа воздуха — например, ледяной глазурью или вакуумом.

Если это заранее упакованные стейки или филе, в пакете не должно быть много жидкости, ведь в водной среде рыба и морепродукты быстро теряют качество.

После покупки важно правильно разморозить рыбу. Лучше всего делать это медленно — так сохраняются вкус, аромат и структура мяса, а потери сока минимизируются.

Оптимальная температура для размораживания — от 0 до +2 °C. Для этого рыбу можно оставить в холодильнике или в прохладном месте, желательно на поддоне или в контейнере, чтобы талая вода не скапливалась вокруг продукта. Температура не должна превышать +4 °C, а сам процесс обычно длится от 24 до 36 часов.

Если нужно ускорить размораживание, рыбу можно погрузить в очень холодную воду, предварительно поместив ее в плотно закрытый водонепроницаемый пакет. После размораживания продукт следует хранить в холодильнике и использовать как можно скорее.

Также важно помнить: рыбу и морепродукты нельзя повторно замораживать. Если вы открыли упаковку, возьмите нужное количество, а остальные сразу верните в морозильную камеру.

