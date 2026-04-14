Як обрати свіжі яйця на ринку: 3 головних ознаки якісного продукту

Багато українців, купуючи продукти, надають перевагу ринкам. Адже вважається, що домашня чи фермерська продукція смачніша, екологічніша та корисніша. І, якщо, наприклад, м’ясо чи рибу обрати досить просто — зовнішній вигляд все розкаже про їхню свіжість, то з яйцями ситуація складніша — зазирнути під шкаралупу неможливо.

Як купити свіжі та якісні яйця на ринку, розповідають Новини.LIVE з посиланням на портал Pysznosci.

Про що говорить шкаралупа яйця

Колір шкаралупи жодним чином не впливає ні на смак, ні на поживні властивості продукту. Набагато більше значення має її міцність. Якщо шкаралупа щільна і товста, це часто свідчить про те, що курка отримувала повноцінний корм і достатню кількість кальцію.

Натомість яйце, яке легко тріскається навіть при легкому натисканні, може сигналізувати про нестачу поживних речовин у раціоні птиці, проблеми зі здоров’ям або про те, що курка вже тривалий час активно неслася. Тонка шкаралупа небезпечна ще й тим, що через мікротріщини в яйце легше можуть проникати бактерії.

Особливу увагу варто звертати на наявність тріщин та інших дефектів. Такі яйця не варто використовувати для страв, де вони залишаються напівсирими або сирими, наприклад, для десертів.

Іноді шкаралупа може бути зморшкуватою або нерівною. Причиною цього часто стає вік курки, особливості її харчування чи можливі захворювання. Окрім естетичного вигляду, така особливість також означає, що шкаралупа менш міцна, а отже яйце швидше зіпсується.

Як обрати якісні яйця на ринку

Перед покупкою варто уважно роздивитися шкаралупу — її стан одразу підкаже, чи все гаразд із продуктом. Не варто брати упаковку, не перевіривши її, краще оглянути кілька яєць із різних місць у коробці.

Щоб купити якісні яйця, треба запам’ятати три простих ознаки:

шкаралупа має бути міцною і не тріскатися від легкого натискання;

варто уникати яєць із тріщинами, мікропошкодженнями або "склоподібними" плямами;

небажано купувати яйця з дуже зморшкуватою чи деформованою поверхнею.

Якщо ж яйця мають помітні дефекти, їх краще використовувати лише для страв із повною термічною обробкою, тобто не вживати сирими або звареними некруто.

