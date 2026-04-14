Как выбрать свежие яйца на рынке: 3 главных признака качественного продукта

Как выбирать яйца на рынке: 3 признака свежести и качества
Многие украинцы, покупая продукты, предпочитают рынки. Ведь считается, что домашняя или фермерская продукция вкуснее, экологичнее и полезнее. И, если, например, мясо или рыбу выбрать достаточно просто — внешний вид все расскажет об их свежести, то с яйцами ситуация сложнее — заглянуть под скорлупу невозможно.
Как купить свежие и качественные яйца на рынке, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал Pysznosci.
О чем говорит скорлупа яйца
Цвет скорлупы никоим образом не влияет ни на вкус, ни на питательные свойства продукта. Гораздо большее значение имеет ее прочность. Если скорлупа плотная и толстая, это часто свидетельствует о том, что курица получала полноценный корм и достаточное количество кальция.
Зато яйцо, которое легко трескается даже при легком нажатии, может сигнализировать о недостатке питательных веществ в рационе птицы, проблемах со здоровьем или о том, что курица уже длительное время активно неслась. Тонкая скорлупа опасна еще и тем, что через микротрещины в яйцо легче могут проникать бактерии.
Особое внимание стоит обращать на наличие трещин и других дефектов. Такие яйца не стоит использовать для блюд, где они остаются полусырыми или сырыми, например, для десертов.
Иногда скорлупа может быть морщинистой или неровной. Причиной этого часто становится возраст курицы, особенности ее питания или возможные заболевания. Кроме эстетического вида, такая особенность также означает, что скорлупа менее прочная, а значит яйцо быстрее испортится.
Как выбрать качественные яйца на рынке
Перед покупкой стоит внимательно рассмотреть скорлупу — ее состояние сразу подскажет, все ли в порядке с продуктом. Не стоит брать упаковку, не проверив ее, лучше осмотреть несколько яиц из разных мест в коробке.
Чтобы купить качественные яйца, надо запомнить три простых признака:
- скорлупа должна быть прочной и не трескаться от легкого нажатия;
- стоит избегать яиц с трещинами, микроповреждениями или "стекловидными" пятнами;
- нежелательно покупать яйца с очень морщинистой или деформированной поверхностью.
Если же яйца имеют заметные дефекты, их лучше использовать только для блюд с полной термической обработкой, то есть не употреблять сырыми или сваренными всмятку.
Ранее Новини.LIVE рассказывали сколько можно хранить яйца. Важно соблюдать правильный температурный режим. Ведь яйца быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление.
