Яйця категорій C0 та C1 — в чому різниця та які обрати

Курячі яйця в супермаркеті.

Пересічному українцю легко розгубитися в магазині перед полицями з яйцями, бо ці популярні продукти мають різне маркування. Є категорії яєць, які позначають відмітками С0, С1, С2. Деякі підійдуть краще для яєшні та омлету, деякі — для ідеального вареного яйця чи салатів.

Новини.LIVE повідомляє, яка різниця між цими категоріями та як зробити правильний вибір.

Яку категорію яєць обрати

Символом С позначають столові яйця. Для цієї категорії характерний тривалий період придатності. Без охолодження він триває 30 діб, а у холодильнику яйця зберігаються 90 днів.

Часто покупці не знають, як обрати потрібну категорію яєць та плутаються в позначках C0, C1 або С2.

Маркування С0 означає добірні яйця з великою вагою, тому через таку масу вони підходять для приготування більшості страв. Але варіант C1 є кориснішим: його несуть кури, які живуть на відкритому просторі.

А ось, якщо ціна є вирішальною, доцільно купувати яйця C2. Вони мають малий розмір, і відповідно, меншу ціну.

Яйця С0 ідеальні для смаження, бо мають більше білка і жовтка. А ось при варці їх важче чистити, бо білок щільніший і дуже тісно прилипає до шкаралупи. Для варіння найзручніші яйця з позначкою С1, особливо якщо ви збираєтесь приготувати "вкруту", бо білок і жовток мають оптимальні пропорції.

Яку вагу мають яйця різних категорій

Якщо конкретніше, то яйця цих трьох категорій мають таку приблизну вагу:

С0 (відбірні) — найбільші, вага одного яйця: 65–74,9 грам

С1 (першої категорії) — середні за розміром: 55–64,9 грам

С2 (другої категорії) — менші яйця: 45–54,9 грам

Що варто перевіряти при виборі яєць

Завжди треба починати з огляду шкаралупи, перевірити, чи на ній немає тріщин, тому що розбиті або пошкоджені яйця несуть ризик сальмонели та інших шкідливих бактерій. Такий товар ліпше не брати, оскільки це загрожує значними порушеннями здоров'я.

Удома свіжість яєць можна переврити простим методом — опустити яйце в посуд із холодною водою. Свіжі лягуть на дно, а несвіжі спливуть на поверхню.

Що ще варто знати покупцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, які яйця краще купувати, білі чи коричневі. Насправді, колір шкаралупи на смак не впливає, але між цими типами яєць все ж такі є незначні відмінності.

Також, як писали Новини.LIVE, сирна чи ковбасна нарізка в магазині може приховувати неприємні сюрпризи. Герметично упакована або вже нарізана продукція дуже зручна, але несе кілька важливих нюансів. Нарізку часто готують із продуктів, термін придатності яких майже завершився, щоб не списувати товари.

Ще Новини.LIVE розповідали, скільки має коштувати пляшка якісного вина в українських магазинах. Для цього потрібно зважати на низку важливих факторів. Наприклад на те, якою є собівартість виробництва в країні, з якої походить вино, а також на витрати на виноград, ферментацію та витримку вина.