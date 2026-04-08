Яйца категорий C0 и C1 — в чем разница и какие выбрать

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Рядовому украинцу легко растеряться в магазине перед полками с яйцами, потому что эти популярные продукты имеют разную маркировку. Есть категории яиц, которые обозначают отметками С0, С1, С2. Некоторые подойдут лучше для яичницы и омлета, некоторые — для идеального вареного яйца или салатов.

Новини.LIVE сообщает, какая разница между этими категориями и как сделать правильный выбор.

Какую категорию яиц выбрать

Символом С обозначают столовые яйца. Для этой категории характерен длительный период годности. Без охлаждения он длится 30 суток, а в холодильнике яйца хранятся 90 дней.

Часто покупатели не знают, как выбрать нужную категорию яиц и путаются в обозначениях C0, C1 или С2.

Маркировка С0 означает отборные яйца с большим весом, поэтому из-за своей массы они подходят для приготовления большинства блюд. Но вариант C1 является более полезным: его несут куры, которые живут на открытом пространстве.

А вот, если цена является решающей, целесообразно покупать яйца C2. Они имеют малый размер, и соответственно, меньшую цену.

Яйца С0 идеальны для жарки, так как имеют больше белка и желтка. А вот при варке их труднее чистить, потому что белок плотнее и очень тесно прилипает к скорлупе. Для варки удобнее яйца с пометкой С1, особенно если вы собираетесь приготовить их "вкрутую", потому что белок и желток имеют оптимальные пропорции.

Какой вес имеют яйца разных категорий

Если конкретнее, то яйца этих трех категорий имеют такой приблизительный вес:

С0 (отборные) — самые большие, вес одного яйца: 65-74,9 грамм

С1 (первой категории) — средние по размеру: 55-64,9 грамм

С2 (второй категории) — маленькие яйца: 45-54,9 грамм

Что стоит проверять при выборе яиц

Всегда надо начинать с осмотра скорлупы, проверять, нет ли на ней трещин, потому что разбитые или поврежденные яйца несут риск сальмонеллы и других вредных бактерий. Такой товар лучше не брать, поскольку это чревато значительными нарушениями здоровья.

Дома свежесть яиц можно проверить простым методом — опустить яйцо в посуду с холодной водой. Свежие лягут на дно, а несвежие всплывут на поверхность.

Что еще стоит знать покупателям

