Головна Життя Ferrari — на вершині, а Red Bull позаду: скільки коштують команди Формули-1

Ferrari — на вершині, а Red Bull позаду: скільки коштують команди Формули-1

Дата публікації: 18 квітня 2026 22:22
Формула-1: скільки коштують команди, які змагаються у перегонах у 2026 році
Болід Формули-1 у боксі. Фото: Unsplash

Чемпіонат "Формула-1" щороку набуває усе більшої популярності. Про найвідоміші команди знімають фільми у Голівуді, організатори перегонів відкривають нові Гран-прі, а учасники підписують мільйонні угоди із новими спонсорами.Завдяки цьому команди, які беруть участь у перегонах, різко подорожчали за останні роки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал PlanetF1.

Яка команда в Формулі-1 є найдорожчою

У публікації вказується, що вартість команд порахували після аналізу:

  • фінансових показників;
  • останніх угод;
  • звітів та оцінок аналітиків.

Отже, найдорожчою командою у "Формулі-1" наразі є Ferrari. Ії вартість оцінили у 7,1 мільярдів доларів. Другу позицію займає Mercedes з оціночною вартістю у 6,4 мільярдів доларів. Далі йдуть:

  • McLaren — 5,2 мільярдів доларів;
  • Red Bull — 4,9 мільярдів доларів;
  • Aston Martin — 3,3 мільярдів доларів;
  • Williams — 2,6 мільярдів доларів;
  • Alpine, Audi — 2,6 мільярдів доларів;
  • Racing Bulls — 2,4 мільярдів доларів.
  • Haas — 1,9 мільярдів доларів.

"Ми підрахували цифри, і хоча вартість акцій кожної команди зросла, Ferrari лідирує", — зазначається у статті.

Як подорожчали команди

Цікаво, що усього шість років тому, як наголошується у публікації, більшість цих команд коштувала значно дешевше. Наприклад, команда Ferrari, яка зараз є найдорожчою у перегонах, у 2020 році оцінювалася у майже 2 млрд доларів, McLaren  — у 740 мільйонів доларів, а вартість команди Williams — "всього" у 120 мільйонів доларів.

Зміни відбулися після того, як "Формула-1" почала співпрацювати Concorde Agreement, а в чемпіонаті з'явилися ліміти на бюджети. Це стало поштовхом для більш стабільних доходів, тоді як витрати стали контрольованіші. Це серйозно підвищило інвестиційну привабливість команд у "Формулі-1".

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
