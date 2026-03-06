Формула-1 — яка ціна на квитки та де проходять етапи

Чемпіонат світу Формула-1 у 2026 році. Фото: Motorsport, XPB. Колаж: Новини.LIVE

Формула-1 (Ф1) — це вищий клас міжнародних кільцевих автоперегонів на автомобілях з відкритими колесами ("болідах"). Це найпрестижніший і найдорожчий вид автоспорту, де команди змагаються на болідах власного виробництва, здатних розвивати швидкість понад 300 км/год.

Новини.LIVE розкаже про вартість квитків на етапи Формули-1 у 2026 році.

Основні країни проведення Гран-прі

Формула-1 охоплює кілька континентів, надаючи глядачам унікальну можливість побачити різноманітність культур і ландшафтів. Перелік головних країн, де традиційно проводяться етапи:

Великобританія, Сільверстоун;

Італія, Монца;

Монако, Монте-Карло;

Іспанія, Барселона;

Франція, Ле-Кастелле;

Німеччина, Хоккенхайм або Нюрбургрінг;

Бельгія, Спа-Франкоршам;

Японія, Судзука;

Австралія, Мельбурн;

Канада, Монреаль та інші.

Нові та екзотичні напрямки

Однак географія перегонів постійно розширюється. Останніми роками чемпіонат поповнився такими локаціями:

Сінгапур, нічні перегони на вулицях міста;

Бахрейн, близькосхідна траса;

Абу-Дабі, гонка на острові Яс;

Азербайджан, вулична траса в Баку.

Скільки коштують квитки

На офіційному сайті Формули 1 можна купити квитки на будь-який етап чемпіонату в різних країнах.

Вартість коливається в широкому діапазоні. Прохідні квитки General Admission продаються за ціною від 100 до 200 доларів на весь уїк-енд. Місця на постійних трибунах в середньому коштують від 200 до 1000 доларів.

Доступ до Paddock Club, тобто офіційної зони VIP-гостей, стартує з позначки 2000 доларів. Конкретна сума змінюється залежно від етапу чемпіонату, а також від моменту, коли відвідувач оформлює покупку.

Станом на 6 березня дорожче всього обійдетья квиток на Гран-Прі Китаю Формули-1. Він відбудеться на території міжнародного автодрому Шанхаю 13–15 березня, а ціни на квитки стартують з 15 075 доларів.

Водночас Гран-Прі Формули-1 у Саудівсьої Аравії на трасі Джидди 17–19 квітня можна відвідати лише від 25 доларів за квиток. Можливо, це пов'язано із нинішньою нестабільністю на Близькому Сході.

Вартість квитків на Формулу-1 в різних країнах

Наведемо приклади цін на квитки в різних країнах:

Гран-Прі в Японії 27-29 березня від 132 доларів;

Гран-Прі у БахрейнІ 19-12 квітня від 202 доларів;

Гран-Прі в Маями 1-3 травня від 175 доларів;

Гран-Прі в КанадІ 22-24 травня від 217 доларів;

Гран-Прі в Монако - 5-7 червня від 43 доларів;

Гран-Прі в БарселонІ 12-14 червня від 640 доларів;

Гран-Прі в Сингапурі 09-11 жовтня від 2184 доларів.

