Чемпионат Формулы-1 — цена на билеты и где проходят этапы

Чемпионат мира Формула-1 в 2026 году. Фото: Motorsport, XPB. Коллаж: Новини.LIVE

Формула-1 (Ф1) — это высший класс международных кольцевых автогонок на автомобилях с открытыми колесами ("болидах"). Это самый престижный и самый дорогой вид автоспорта, где команды соревнуются на болидах собственного производства, способных развивать скорость более 300 км/ч.

Новини.LIVE расскажет о стоимости билетов на этапы Формулы-1 в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Основные страны проведения Гран-при

Формула-1 охватывает несколько континентов, предоставляя зрителям уникальную возможность увидеть разнообразие культур и ландшафтов. Перечень главных стран, где традиционно проводятся этапы:

Великобритания, Сильверстоун;

Италия, Монца;

Монако, Монте-Карло;

Испания, Барселона;

Франция, Ле-Кастелле;

Германия, Хоккенхайм или Нюрбургринг;

Бельгия, Спа-Франкоршам;

Япония, Судзука;

Австралия, Мельбурн;

Канада, Монреаль и другие.

Новые и экзотические направления

Однако география гонок постоянно расширяется. В последние годы чемпионат пополнился такими локациями:

Сингапур, ночные гонки на улицах города;

Бахрейн, ближневосточная трасса;

Абу-Даби, гонка на острове Яс;

Азербайджан, уличная трасса в Баку.

Сколько стоят билеты

На официальном сайте Формулы 1 можно купить билеты на любой этап чемпионата в разных странах.

Стоимость колеблется в широком диапазоне. Проходные билеты General Admission продаются по цене от 100 до 200 долларов на весь уик-энд. Места на постоянных трибунах в среднем стоят от 200 до 1000 долларов.

Доступ в Paddock Club, то есть официальную зону VIP-гостей, стартует с отметки 2000 долларов. Конкретная сумма меняется в зависимости от этапа чемпионата, а также от момента, когда посетитель оформляет покупку.

По состоянию на 6 марта дороже всего обойдется билет на Гран-При Китая Формулы-1. Он состоится на территории международного автодрома Шанхая 13-15 марта, а цены на билеты стартуют с 15 075 долларов.

В то же время Гран-При Формулы-1 в Саудовской Аравии на трассе Джидды 17-19 апреля можно посетить только от 25 долларов за билет. Возможно, это связано с нынешней нестабильностью на Ближнем Востоке.

Стоимость билетов на Формулу-1 в разных странах

Приведем примеры цен на билеты в разных странах:

Гран-При в Японии 27-29 марта от 132 долларов;

Гран-При в Бахрейне 19-12 апреля от 202 долларов;

Гран-При в Майами 1-3 мая от 175 долларов;

Гран-При в Канаде 22-24 мая от 217 долларов;

Гран-При в Монако - 5-7 июня от 43 долларов;

Гран-При в Барселоне 12-14 июня от 640 долларов;

Гран-При в Сингапуре 09-11 октября от 2184 долларов.

Ранее мы анализировали афишу сети кинотеатров Multiplex в Киеве и рассказывали, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на сеансы.

Также мы сообщали, сколько придется отдать за билеты на спектакли со звездой сериала "Тихая Нава" Александром Рудинским.

Рудинский играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. В частности, в марте и апреле пройдет спектакль по пьесе Альбера Камю "Калигула". Все билеты на эти даты уже раскуплены, их цена варьируется от 400 до 1500 гривен — в зависимости от места.