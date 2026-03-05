Відео
Афіша кінотеатрів Києва — які квитки найдорожчі

Афіша кінотеатрів Києва — які квитки найдорожчі

Дата публікації: 5 березня 2026 13:09
Що подивитися у кіно цього тижня — які квитки у Multiplex найдорожчі
Що показують у кінотеатрах та скільки коштують квитки. Фото: Multiplex, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Від вибухових екшнів і сімейних історій до романтичних стрічок — кінотеатри підготували насичену афішу для глядачів на цьому тижні. Глядачам пропонують багато стрічок різних жанрів: драму, трилери, комедії, анімацію та документальне кіно.

Новини.LIVE проаналізували афішу мережі кінотеатрів Multiplex у Києві і розповідають, що можна переглянути та скільки коштують найдорожчі та найдешевші квитки на сеанси.

Що подивитися глядачам на цьому тижні

Драма  "Буремний перевал"

Це сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа.

Вартість квитків від 220 грн на ранкові сеанси до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Комедія "Стрибунці"

Юна любителька тварин Мейбл опиняється в центрі грандіозного наукового прориву: тепер людську свідомість можна перенести в роботизоване тіло тварини. 

У ролях Пайпер Курда, Боббі Мойніган та Джон Гемм. 

Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Фільм жахів "Крик 7"

У головних ролях:Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Маккенна Грейс, Ізабель Мей. 

Чергова частина популярної франшизи "Крик". 
Коли в тихому містечку, де Сідні Прескотт  зуміла почати нове життя, з’являється новий убивця в масці Примари, її давні страхи знову оживають — цього разу небезпека нависла над її донькою. 

Вартість квитків від 220 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Драма "Кутюр"

Максін, американська режисерка, приїжджає до Парижа на Тиждень моди, але її справжня місія — віднайти себе заново. Серед блиску подіумів і світських інтриг вона проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди.

У головних ролях: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рампф, Ґаранс Марільє, Аньєр Аней, Фіннеган Олдфілд.

Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Українське фентезі "Мавка"

Мавка, містична і небезпечна лісова німфа, закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки та інші мавки. І вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

У головних ролях: Аріна Бочарова, Іван Довженко, В’ячеслав Довженко, Дмитро Павко, Олеся Романова, Юлія Буйновська.

Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

кінотеатри розваги ціни квитки глядачі
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
