Що подивитися у кіно цього тижня — які квитки у Multiplex найдорожчі

Афіша кінотеатрів Києва — які квитки найдорожчі
Від вибухових екшнів і сімейних історій до романтичних стрічок — кінотеатри підготували насичену афішу для глядачів на цьому тижні. Глядачам пропонують багато стрічок різних жанрів: драму, трилери, комедії, анімацію та документальне кіно.
Новини.LIVE проаналізували афішу мережі кінотеатрів Multiplex у Києві і розповідають, що можна переглянути та скільки коштують найдорожчі та найдешевші квитки на сеанси.
Що подивитися глядачам на цьому тижні
Драма "Буремний перевал"
Це сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа.
Вартість квитків від 220 грн на ранкові сеанси до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).
Комедія "Стрибунці"
Юна любителька тварин Мейбл опиняється в центрі грандіозного наукового прориву: тепер людську свідомість можна перенести в роботизоване тіло тварини.
У ролях Пайпер Курда, Боббі Мойніган та Джон Гемм.
Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).
Фільм жахів "Крик 7"
У головних ролях:Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Маккенна Грейс, Ізабель Мей.
Чергова частина популярної франшизи "Крик".
Коли в тихому містечку, де Сідні Прескотт зуміла почати нове життя, з’являється новий убивця в масці Примари, її давні страхи знову оживають — цього разу небезпека нависла над її донькою.
Вартість квитків від 220 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).
Драма "Кутюр"
Максін, американська режисерка, приїжджає до Парижа на Тиждень моди, але її справжня місія — віднайти себе заново. Серед блиску подіумів і світських інтриг вона проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди.
У головних ролях: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рампф, Ґаранс Марільє, Аньєр Аней, Фіннеган Олдфілд.
Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).
Українське фентезі "Мавка"
Мавка, містична і небезпечна лісова німфа, закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки та інші мавки. І вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.
У головних ролях: Аріна Бочарова, Іван Довженко, В’ячеслав Довженко, Дмитро Павко, Олеся Романова, Юлія Буйновська.
Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).
Що ще варто знати українцям
Раніше ми писали, що у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка спостерігається великий ажіотаж навколо вистави "Конотопська відьма".
Квитки на всі вистави з 14 березня по 26 квітня розкуплені, і дістати їх майже неможливо.
Також ми писали, для кого завжди є квитки та вільні місця в потягах Укрзалізниці, адже щодня тисячі українців користуються послугами УЗ.
Але не всі знають, що деякі пасажири мають можливість поїхати потягом УЗ навіть в тому разі, якщо вільних місць немає.
Читайте Новини.LIVE!