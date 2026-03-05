Что посмотреть в кино на этой неделе — самые дорогие билеты в Multiplex

Что показывают в кинотеатрах и сколько стоят билеты. Фото: Multiplex, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Киевские кинотеатры подготовили насыщенную афишу для украинцев на этой неделе. Зрителям предлагают много лент разных жанров: драму, триллеры, комедии и мультипликационные фильмы.

Новини.LIVE проанализировали афишу сети кинотеатров Multiplex в Киеве и рассказывают, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на сеансы.

Что посмотреть зрителям на этой неделе

Драма "Буреломный перевал"

Это современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Хитклифа.

Стоимость билетов от 220 грн на утренние сеансы до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Комедия "Прыгуны"

Юная любительница животных Мейбл оказывается в центре грандиозного научного прорыва: теперь человеческое сознание можно перенести в роботизированное тело животного.

В ролях Пайпер Курда, Бобби Мойниган и Джон Хэмм.

Стоимость билетов от 200 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Фильм ужасов "Крик 7"

В главных ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Маккенна Грейс, Изабель Мэй.

Очередная часть популярной франшизы "Крик". Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт сумела начать новую жизнь, появляется новый убийца в маске Призрака, ее давние страхи снова оживают — на этот раз опасность нависла над ее дочерью.

Стоимость билетов от 220 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Драма "Кутюр"

Максин, американский режиссер, приезжает в Париж на Неделю моды, но ее настоящая миссия — найти себя заново. Среди блеска подиумов и светских интриг она проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Элла Рампф, Гаранс Марилье, Аньер Аней, Финнеган Олдфилд.

Стоимость билетов от 200 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Украинское фэнтези "Мавка"

Мавка, мистическая и опасная лесная нимфа, влюбляется в биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном озере, где человеческие души ждут русалки и другие нимфы. И они готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне.

В главных ролях: Арина Бочарова, Иван Довженко, Вячеслав Довженко, Дмитрий Павко, Олеся Романова, Юлия Буйновская.

Стоимость билетов от 200 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

