Формула-1: сколько стоят команды, которые соревнуются в гонках в 2026 году

Болид Формулы-1 в боксе. Фото: Unsplash

Чемпионат "Формула-1" ежегодно приобретает все большую популярность. О самых известных командах снимают фильмы в Голливуде, организаторы гонок открывают новые Гран-при, а участники подписывают миллионные соглашения с новыми спонсорами. благодаря этому команды, участвующие в гонках, резко подорожали за последние годы.

Какая команда в Формуле-1 является самой дорогой

В публикации указывается, что стоимость команд посчитали после анализа:

финансовых показателей;

последних сделок;

отчетов и оценок аналитиков.

Итак, самой дорогой командой в "Формуле-1" сейчас является Ferrari. Ее стоимость оценили в 7,1 миллиардов долларов. Вторую позицию занимает Mercedes с оценочной стоимостью в 6,4 миллиардов долларов. Далее следуют:

McLaren — 5,2 миллиардов долларов;

Red Bull — 4,9 миллиардов долларов;

Aston Martin — 3,3 миллиарда долларов;

Williams — 2,6 миллиардов долларов;

Alpine, Audi — 2,6 миллиарда долларов;

Racing Bulls — 2,4 миллиардов долларов.

Haas — 1,9 миллиардов долларов.

"Мы подсчитали цифры, и хотя стоимость акций каждой команды выросла, Ferrari лидирует", — отмечается в статье.

Как подорожали команды

Интересно, что всего шесть лет назад, как отмечается в публикации, большинство этих команд стоило значительно дешевле. Например, команда Ferrari, которая сейчас является самой дорогой в гонках, в 2020 году оценивалась в почти 2 млрд долларов, McLaren — в 740 миллионов долларов, а стоимость команды Williams — "всего" в 120 миллионов долларов.

Изменения произошли после того, как "Формула-1" начала сотрудничать Concorde Agreement, а в чемпионате появились лимиты на бюджеты. Это стало толчком для более стабильных доходов, тогда как расходы стали более контролируемыми. Это серьезно повысило инвестиционную привлекательность команд в "Формуле-1".

