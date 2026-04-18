Главная Жизнь Ferrari — на вершине, а Red Bull позади: сколько стоят команды Формулы-1

Дата публикации 18 апреля 2026 22:22
Формула-1: сколько стоят команды, которые соревнуются в гонках в 2026 году
Болид Формулы-1 в боксе. Фото: Unsplash

Чемпионат "Формула-1" ежегодно приобретает все большую популярность. О самых известных командах снимают фильмы в Голливуде, организаторы гонок открывают новые Гран-при, а участники подписывают миллионные соглашения с новыми спонсорами. благодаря этому команды, участвующие в гонках, резко подорожали за последние годы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал PlanetF1.

Какая команда в Формуле-1 является самой дорогой

В публикации указывается, что стоимость команд посчитали после анализа:

  • финансовых показателей;
  • последних сделок;
  • отчетов и оценок аналитиков.

Итак, самой дорогой командой в "Формуле-1" сейчас является Ferrari. Ее стоимость оценили в 7,1 миллиардов долларов. Вторую позицию занимает Mercedes с оценочной стоимостью в 6,4 миллиардов долларов. Далее следуют:

  • McLaren — 5,2 миллиардов долларов;
  • Red Bull — 4,9 миллиардов долларов;
  • Aston Martin — 3,3 миллиарда долларов;
  • Williams — 2,6 миллиардов долларов;
  • Alpine, Audi — 2,6 миллиарда долларов;
  • Racing Bulls — 2,4 миллиардов долларов.
  • Haas — 1,9 миллиардов долларов.

"Мы подсчитали цифры, и хотя стоимость акций каждой команды выросла, Ferrari лидирует", — отмечается в статье.

Читайте также:

Как подорожали команды

Интересно, что всего шесть лет назад, как отмечается в публикации, большинство этих команд стоило значительно дешевле. Например, команда Ferrari, которая сейчас является самой дорогой в гонках, в 2020 году оценивалась в почти 2 млрд долларов, McLaren — в 740 миллионов долларов, а стоимость команды Williams — "всего" в 120 миллионов долларов.

Изменения произошли после того, как "Формула-1" начала сотрудничать Concorde Agreement, а в чемпионате появились лимиты на бюджеты. Это стало толчком для более стабильных доходов, тогда как расходы стали более контролируемыми. Это серьезно повысило инвестиционную привлекательность команд в "Формуле-1".

Как сообщали Новини.LIVE, билеты на Евро-2028 будут более доступными для болельщиков. Ожидается, что самые низкие цены будут на уровне 26 фунтов (1 428 гривен). Футбольный турнир будет проходить на территории 4 стран.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоят билеты, чтобы посмотреть на гонки "Формулы-1". Так, в 2026 году за билеты на весь этап чемпионата надо заплатить от 100 до 200 долларов. В то же время есть категория билетов, которые стоят значительно дороже.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
