Главная Жизнь В Формуле-1 впервые за десять лет появится новая команда

В Формуле-1 впервые за десять лет появится новая команда

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 19:56
Cadillac за 1 млрд долларов создал новую команду Формулы-1
Чемпионат мира Формула-1 в 2026 году. Фото: Motorsport, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В чемпионате мира Формулы-1, который стартует в 2026 году, примет участие новая команда — американский производитель Cadillac. С момента последнего приема нового участника прошло десять лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Экономическую правду.

Читайте также:

Команда формируется с нуля

General Motors заплатила 450 миллионов долларов за право выступить в чемпионате. Вместе с затратами на конструирование болида, строительство инфраструктуры и формирование персонала общая сумма превысила 1 миллиард долларов еще до проведения первой гонки.

Команда формируется практически с нуля:

  • инженерный центр расположен в Сильверстоуне, Великобритания;
  • главный офис возводят в штате Индиана, США;
  • на первых двух сезонах болиды будут использовать двигатели Ferrari;
  • собственные силовые установки планируют запустить с 2028 года

За рулем первого болида будут сидеть Серхио Перес и Валттери Боттас. Вдвоем они провели 527 гонок и одержали 16 побед, поэтому опыт этих пилотов должен ускорить адаптацию новой команды.

Без цели побеждать

В дебютном сезоне команда не рассчитывает на победы. Задача гораздо проще — не финишировать последними. Попадание в середину турнирной таблицы уже будет означать достижение цели.

Для Cadillac участие в Формуле-1 прежде всего является глобальной рекламной кампанией, потому что аудитория чемпионата превышает 800 миллионов зрителей по всему миру.

Ранее мы рассказывали, где и как купить билеты на Формулу-1. Стоимость колеблется в широком диапазоне. Проходные билеты General Admission продаются по цене от 100 до 200 долларов на весь уик-энд. Места на постоянных трибунах в среднем стоят от 200 до 1000 долларов.

Доступ в Paddock Club, то есть официальную зону VIP-гостей, стартует с отметки 2000 долларов. Конкретная сумма меняется в зависимости от этапа чемпионата, а также от момента, когда посетитель оформляет покупку.

Также мы писали, что Формула-1 обсуждает сокращение календаря из-за угрозы на Ближнем Востоке.

Руководство "Формулы-1" раздумывает над возможными изменениями в календаре чемпионата мира сезона 2026 года. По предварительным данным, количество этапов могут уменьшить до 22.

Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
