Cadillac за 1 млрд долларов создал новую команду Формулы-1

Чемпионат мира Формула-1 в 2026 году. Фото: Motorsport, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В чемпионате мира Формулы-1, который стартует в 2026 году, примет участие новая команда — американский производитель Cadillac. С момента последнего приема нового участника прошло десять лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Экономическую правду.

Команда формируется с нуля

General Motors заплатила 450 миллионов долларов за право выступить в чемпионате. Вместе с затратами на конструирование болида, строительство инфраструктуры и формирование персонала общая сумма превысила 1 миллиард долларов еще до проведения первой гонки.

Команда формируется практически с нуля:

инженерный центр расположен в Сильверстоуне, Великобритания;

главный офис возводят в штате Индиана, США;

на первых двух сезонах болиды будут использовать двигатели Ferrari;

собственные силовые установки планируют запустить с 2028 года

За рулем первого болида будут сидеть Серхио Перес и Валттери Боттас. Вдвоем они провели 527 гонок и одержали 16 побед, поэтому опыт этих пилотов должен ускорить адаптацию новой команды.

Без цели побеждать

В дебютном сезоне команда не рассчитывает на победы. Задача гораздо проще — не финишировать последними. Попадание в середину турнирной таблицы уже будет означать достижение цели.

Для Cadillac участие в Формуле-1 прежде всего является глобальной рекламной кампанией, потому что аудитория чемпионата превышает 800 миллионов зрителей по всему миру.

