Миллионные доходы Макса Ферстаппена — сколько и на чем зарабатывает чемпион Формулы-1

Макс Ферстаппен. Фото: Reuters

Один из самых титулованных гонщиков Формулы-1 Макс Ферстаппен может похвастаться впечатляющим состоянием и годовой зарплатой, которая оценивается в десятки миллионов долларов (без учета бонусов). Такого впечатляющего результата не в спорте, а финансах, многократный чемпион достиг выгодными рекламными соглашениями и правильными инвестиционными проектами.

Об этом рассказало издание RacingNews365.

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Макс Ферстаппен дебютировал в далеком 2015 году в составе Toro Rosso (принадлежат австрийской компании Red Bull GmbH), став самым молодым пилотом в истории чемпионата. По состоянию на 2019 год финансовое состояние гонщика оценивали в 62 млн долларов, а всего за пять лет сумма увеличилась в несколько раз.

"Капитал стремительно вырос до впечатляющих 210 млн долларов в сезоне 2024/2025. Этот резкий всплеск можно объяснить успехами в Формуле-1, а также выгодными сделками и разумными инвестиционными решениями, которые вывели Ферстаппена на передний план по доходам в своей отрасли", — говорится в сообщении.

Логично, что нидерландский гонщик имеет несколько источников дохода, которые вместе образуют его общий чистый капитал. Речь идет о:

зарплате в Формуле-1;

бонусах за хорошие результаты в гонках;

рекламных контрактах;

инвестициях;

призовых выплатах.

Одна лишь годовая зарплата чемпиона составляет около 65 млн долларов, и это без дополнительных бонусов. Он также получает значительные отчисления от вложений в недвижимость. Рекламными спонсорами Макса Ферстаппена в 2025 году является сеть супермаркетов Jumbo, стриминговый сервис Viaplay, разработчик видеоигр EA Sports и пивоваренная компания Heineken.

Однако самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1 остается Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира. По общим оценкам его чистый капитал составляет около 285 млн долларов.

Кто такой Макс Ферстаппен

Профайл нидерландца впечатляющий. Он принял участие в своем первом мини-чемпионате на картинге в 2005 году, выиграв каждую из 21 гонки. Уже в возрасте 16 лет Ферстаппен продемонстрировал силы на чемпионате Формулы-3, одержав шесть побед подряд в серии и заняв третье место в общем зачете. Присоединившись к команде Toro Rosso, стал самым молодым гонщиком Формулы-1 в истории.

Дебютный сезон Макса закончился достойным результатом — приобретением 49 очков. Последующие годы отметились стабильным прогрессом и победами в Малайзии, Мексике, Австрии, Бразилии и др. Сейчас Макс Ферстаппен — четырехкратный чемпион Формулы-1 в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.

Напомним, в 2024 году наибольший рост медианного богатства в Европе зафиксировали в Венгрии (+18,6%), Литве, Швеции и Италии. Среди крупных экономик Европейского Союза лидирует Италия, тогда как в США рост был наименьшим — всего 2,3%.

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