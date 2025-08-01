Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Чемпион Формулы-1 — сколько получает титулованный Макс Ферстаппен

Чемпион Формулы-1 — сколько получает титулованный Макс Ферстаппен

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 19:10
Миллионные доходы Макса Ферстаппена — сколько и на чем зарабатывает чемпион Формулы-1
Макс Ферстаппен. Фото: Reuters

Один из самых титулованных гонщиков Формулы-1 Макс Ферстаппен может похвастаться впечатляющим состоянием и годовой зарплатой, которая оценивается в десятки миллионов долларов (без учета бонусов). Такого впечатляющего результата не в спорте, а финансах, многократный чемпион достиг выгодными рекламными соглашениями и правильными инвестиционными проектами.

Об этом рассказало издание RacingNews365.

Реклама
Читайте также:

Сколько зарабатывает чемпион Формулы-1

Макс Ферстаппен дебютировал в далеком 2015 году в составе Toro Rosso (принадлежат австрийской компании Red Bull GmbH), став самым молодым пилотом в истории чемпионата. По состоянию на 2019 год финансовое состояние гонщика оценивали в 62 млн долларов, а всего за пять лет сумма увеличилась в несколько раз.

"Капитал стремительно вырос до впечатляющих 210 млн долларов в сезоне 2024/2025. Этот резкий всплеск можно объяснить успехами в Формуле-1, а также выгодными сделками и разумными инвестиционными решениями, которые вывели Ферстаппена на передний план по доходам в своей отрасли", — говорится в сообщении.

Логично, что нидерландский гонщик имеет несколько источников дохода, которые вместе образуют его общий чистый капитал. Речь идет о:

  • зарплате в Формуле-1;
  • бонусах за хорошие результаты в гонках;
  • рекламных контрактах;
  • инвестициях;
  • призовых выплатах.

Одна лишь годовая зарплата чемпиона составляет около 65 млн долларов, и это без дополнительных бонусов. Он также получает значительные отчисления от вложений в недвижимость. Рекламными спонсорами Макса Ферстаппена в 2025 году является сеть супермаркетов Jumbo, стриминговый сервис Viaplay, разработчик видеоигр EA Sports и пивоваренная компания Heineken.

Однако самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1 остается Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира. По общим оценкам его чистый капитал составляет около 285 млн долларов.

Кто такой Макс Ферстаппен

Профайл нидерландца впечатляющий. Он принял участие в своем первом мини-чемпионате на картинге в 2005 году, выиграв каждую из 21 гонки. Уже в возрасте 16 лет Ферстаппен продемонстрировал силы на чемпионате Формулы-3, одержав шесть побед подряд в серии и заняв третье место в общем зачете. Присоединившись к команде Toro Rosso, стал самым молодым гонщиком Формулы-1 в истории.

Дебютный сезон Макса закончился достойным результатом — приобретением 49 очков. Последующие годы отметились стабильным прогрессом и победами в Малайзии, Мексике, Австрии, Бразилии и др. Сейчас Макс Ферстаппен — четырехкратный чемпион Формулы-1 в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.

Напомним, в 2024 году наибольший рост медианного богатства в Европе зафиксировали в Венгрии (+18,6%), Литве, Швеции и Италии. Среди крупных экономик Европейского Союза лидирует Италия, тогда как в США рост был наименьшим — всего 2,3%.

Также мы писали, сколько зарабатывают медики в Украине. Люди на врачебных должностях в учреждениях здравоохранения получают минимум 20 000 грн, специалисты-интерны — от 15 000 грн, другие сотрудники — не менее 13 500 грн в месяц.

деньги гонки Формула-1 Макс Ферстаппен зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации