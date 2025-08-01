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Головна Економіка Чемпіон Формули-1 — скільки заробляє титулований Макс Ферстаппен

Чемпіон Формули-1 — скільки заробляє титулований Макс Ферстаппен

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Дата публікації: 1 серпня 2025 19:10
Мільйонні доходи Макса Ферстаппена — скільки та на чому заробляє чемпіон Формули-1
Макс Ферстаппен. Фото: Reuters

Один із найбільш титулованих гонщиків Формули-1 Макс Ферстаппен може похвалитися вражаючими статками і річною зарплатою, яка оцінюється в десятки мільйонів доларів (без урахування бонусів). Такого вражаючого результату не у спорті, а фінансах, багаторазовий чемпіон досяг вигідними рекламними угодами та правильними інвестиційними проєктами.

Про це розповіло видання RacingNews365.

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Скільки заробляє чемпіон Формули-1

Макс Ферстаппен дебютував у далекому 2015 році в складі Toro Rosso (належать австрійській компанії Red Bull GmbH), ставши наймолодшим пілотом в історії чемпіонату. Станом на 2019 рік фінансовий стан гонщика оцінювали в 62 млн доларів, а всього за п’ять років сума збільшилася в кілька разів.

"Капітал стрімко виріс до вражаючих 210 млн доларів у сезоні 2024/2025. Цей різкий сплеск можна пояснити успіхами у Формулі-1, а також вигідними угодами та розумними інвестиційними рішеннями, що вивели Ферстаппена на передній план за доходами у своїй галузі", — йдеться в повідомленні.

Логічно, що нідерландський гонщик має кілька джерел доходу, які разом утворюють його загальний чистий капітал. Йдеться про:

  • зарплату в Формулі-1;
  • бонуси за хороші результати в гонках;
  • рекламні контракти;
  • інвестиції;
  • призові виплати.

Одна лише річна зарплата чемпіона становить близько 65 млн доларів, і це без додаткових бонусів. Він також отримує значні відрахування від вкладень у нерухомість. Рекламними спонсорами Макса Ферстаппена у 2025 році є мережа супермаркетів Jumbo, стримінговий сервіс Viaplay, розробник відеоігор EA Sports та пивоварна компанія Heineken.

Водночас найбільш високооплачуваним гонщиком Формули-1 залишається Льюїс Хемілтон — семиразовий чемпіон світу. За загальними оцінками його чистий капітал становить близько 285 млн доларів.

Хто такий Макс Ферстаппен

Профайл нідерландця вражаючий. Він взяв участь у своєму першому міні-чемпіонаті на картингу у 2005 році, вигравши кожну з 21 гонки. Вже у віці 16 років Ферстаппен продемонстрував сили на чемпіонаті Формули-3, здобувши шість перемог поспіль у серії та посівши третє місце в загальному заліку. Приєднавшись до команди Toro Rosso, став наймолодшим гонщиком Формули-1 в історії.

Дебютний сезон Макса закінчився достойним результатом — набуттям 49 очок. Наступні роки відзначились стабільним прогресом і перемогами в Малайзії, Мексиці, Австрії, Бразилії тощо. Наразі Макс Ферстаппен — чотирикратний чемпіон Формули-1 у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках відповідно.

Нагадаємо, у 2024 році найбільше зростання медіанного багатства в Європі зафіксували в Угорщині (+18,6%), Литві, Швеції та Італії. Серед великих економік Європейського Союзу лідирує Італія, тоді як у США зростання було найменшим — лише 2,3%.

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гроші перегони Формула-1 Макс Ферстаппен зарплатня
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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