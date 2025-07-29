Зарплати медиків — на які суми можуть розраховувати лікарі у серпні 2025 року

Медичні працівники. Фото: УНІАН

Під час повномасштабної війни в Україні робота медиків надзвичайно важлива. Тож вони мають право на стабільне і достойне грошове забезпечення. Постає питання, скільки платять медичним працівникам станом на липень 2025 року і що може змінитися у серпні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами лікарів у серпні 2025 року.

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Скільки заробляють медики в Україні

Мінімальний дохід медичних співробітників у 2025 році окреслює постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я" від 13.01.2023 № 28. В документі йдеться, що зарплати медиків, фармацевтів і фахівців з реабілітації становлять щонайменше:

20 000 грн — для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я, посади фармацевтів, посади професіоналів у галузі та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

15 000 грн — для лікарів-інтернів, що віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців;

13 500 грн — для осіб, які займають посади, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців.

Окремо встановлені мінімальні ставки для медичних, фармацевтичних працівників, фахівців з реабілітації та молодшого медичного персоналу за виконану в повному обсязі місячну (годинну) норму праці, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу на територіях активних бойових дій:

28 000 грн — для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів);

18 000 грн — для фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів);

9 000 грн — для молодшого медичного персоналу.

Якщо співробітники виконують посадові обов’язки на територіях можливих бойових дій, то мінімальна зарплата повинна становити 23 000 грн, 15 500 грн і 8 000 грн відповідно.

Чи підвищать зарплати лікарям

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі для Новини.LIVE, що грошове забезпечення медичних працівників не зазнає змін у серпні 2025 року. Проте дискусії щодо потенційного збільшення виплат тривають.

"Зараз ключове завдання у бюджеті на 2026 рік передбачити кошти, знайти ресурси, ... тому це процес дискусій, пошуку ресурсу і підняття тарифів у програмі медичних гарантій. Рухаємося в цьому напрямку", — заявив міністр.

Згідно з даними великого кадрового порталу, станом на липень 2025 року медики в Україні заробляють 19 000 грн у середньому. Це інформація на основі 1 809 вакансій, опублікованих на Work.ua. Для порівняння, рівно рік тому показник становив 16 500 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найвищу середню зарплату по Німеччині зафіксували в Гамбурзі — 4 527 євро, а найнижчу — в землях Макленбург-Передня Померанія (3 294 євро) і Тюрингія (3 307 євро). Медіанний дохід у 2025 році становить 4 013 євро.

Також ми писали, що буде з мінімальною зарплатою в Україні станом на 1 вересня 2025 року. Суму не планують підвищувати, вона становитиме 8 000 грн/міс. Але після сплати обов’язкових податків і зборів залишиться трохи більше 6 000 грн.