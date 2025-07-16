Пільги для медичних працівників — яку підтримку надає держава у 2025

Працівники швидкої везуть пацієнта. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Робота медпрацівників завжди була дуже важливою, що вже говорити про період, коли в країні йде війна. Саме тому вони мають право на низку пільг — від додаткових днів відпустки до дострокового виходу на пенсію.

Про те, на які пільги мають право медики у 2025 році, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Коли медикам надають додаткові дні відпочинку

Якщо посада медика внесена до спеціальних списків (№1 або №2), він має право на щорічну додаткову відпустку. Максимальна тривалість — до 35 календарних днів. Точна кількість визначається колективним договором.

Тим, хто працює за нестабільним графіком (наприклад, з нічними змінами), можуть надати до 7 днів додаткової відпустки. Це також має бути прописано в колективному договорі.

Медики, які понад 3 роки працюють без перерв на певних посадах (дільничні, сімейні лікарі, персонал "швидкої", диспетчери тощо), мають ще +3 дні до основної оплачуваної відпустки.

Через ризик зараження, персонал протитуберкульозних установ має подовжену відпустку:

36 днів — якщо є прямий контакт із хворими або біоматеріалами;

45 днів — якщо виявлено професійне захворювання.

Однак варто зазначити, що інші оплачувані додаткові відпустки в цей період не надаються.

Особливості виходу на пенсію у медпрацівників

Лікарі, які мають щонайменше 30 років стажу в медичних закладах (лікарні, поліклініки, "швидкій", санаторії тощо), можуть оформити пенсію за вислугу років. Стаж має бути підтверджений документально.

Для деяких медичних посад передбачено пільгові умови виходу на пенсію:

чоловіки — з 50 років, за наявності 25 років страхового стажу (10 з них — у шкідливих умовах);

жінки — з 20 роками стажу, з яких щонайменше 7,5 років на відповідних посадах.

Якщо медзаклад входить до пільгового переліку, ці умови діють для всіх його працівників, навіть якщо посада не згадана окремо.

Що ще доступно працівникам медичної галузі

Медики також мають право на обов’язкове страхування від професійних ризиків коштом роботодавця та державну допомогу у разі професійного захворювання або інвалідності.

Їм також надаються безплатні місця для паркування — якщо на машині є спеціальний знак та номер для зв’язку з медиком.

Раніше ми писали, що в Україні лікування коштує недешево, але держава допомагає заощадити — слід звертатися до медзакладів, що співпрацюють із НСЗУ.

Також ми розповідали, що попри війну, оплату комунальних послуг ніхто не скасовував. Та окремі категорії громадян можуть отримати пільги від держави.