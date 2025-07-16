Льготы для медицинских работников — какую поддержку оказывает государство в 2025

Работники скорой везут пациента. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работа медработников всегда была очень важной, что уж говорить о периоде, когда в стране идет война. Именно поэтому они имеют право на ряд льгот — от дополнительных дней отпуска до досрочного выхода на пенсию.

О том, на какие льготы имеют право медики в 2025 году, объяснили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Когда медикам предоставляют дополнительные дни отдыха

Если должность медика внесена в специальные списки (№1 или №2), он имеет право на ежегодный дополнительный отпуск. Максимальная продолжительность — до 35 календарных дней. Точное количество определяется коллективным договором.

Тем, кто работает по нестабильному графику (например, с ночными сменами), могут предоставить до 7 дней дополнительного отпуска. Это также должно быть прописано в коллективном договоре.

Медики, которые более 3 лет работают без перерывов на определенных должностях (участковые, семейные врачи, персонал "скорой", диспетчеры и т.д.), имеют еще +3 дня к основному оплачиваемому отпуску.

Из-за риска заражения, персонал противотуберкулезных учреждений имеет удлиненный отпуск:

36 дней — если есть прямой контакт с больными или биоматериалами;

45 дней — если выявлено профессиональное заболевание.

Однако стоит отметить, что другие оплачиваемые дополнительные отпуска в этот период не предоставляются.

Особенности выхода на пенсию у медработников

Врачи, которые имеют не менее 30 лет стажа в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники, "скорой", санатории и т.д.), могут оформить пенсию за выслугу лет. Стаж должен быть подтвержден документально.

Для некоторых медицинских должностей предусмотрены льготные условия выхода на пенсию:

мужчины — с 50 лет, при наличии 25 лет страхового стажа (10 из них — во вредных условиях);

женщины — с 20 годами стажа, из которых не менее 7,5 лет на соответствующих должностях.

Если медучреждение входит в льготный перечень, эти условия действуют для всех его работников, даже если должность не упомянута отдельно.

Что еще доступно работникам медицинской отрасли

Медики также имеют право на обязательное страхование от профессиональных рисков за счет работодателя и государственную помощь в случае профессионального заболевания или инвалидности.

Им также предоставляются бесплатные места для парковки — если на машине есть специальный знак и номер для связи с медиком.

Ранее мы писали, что в Украине лечение стоит недешево, но государство помогает сэкономить — следует обращаться в медучреждения, сотрудничающие с НСЗУ.

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