Зарплаты медиков — на какие суммы могут рассчитывать врачи в августе 2025 года

Доход медиков — какие минимальные зарплаты получат в августе 2025
Во время полномасштабной войны в Украине работа медиков чрезвычайно важна. Поэтому они имеют право на стабильное и достойное денежное обеспечение. Возникает вопрос, сколько платят медицинским сотрудникам по состоянию на июль 2025 года и что может измениться в августе.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами врачей в августе 2025 года.
Сколько зарабатывают медики в Украине
Минимальный доход медицинских сотрудников в 2025 году определяет постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения" от 13.01.2023 № 28. В документе говорится, что зарплаты медиков, фармацевтов и специалистов по реабилитации составляют минимум:
- 20 000 грн — для лиц, занимающих врачебные должности в учреждениях здравоохранения, должности фармацевтов, должности профессионалов в области и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;
- 15 000 грн — для врачей-интернов, что отнесены едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов;
- 13 500 грн — для лиц, занимающих должности, отнесенные едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов.
Отдельно установлены минимальные ставки для медицинских, фармацевтических работников, специалистов по реабилитации и младшего медицинского персонала за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда, оказывающих специализированную и экстренную медицинскую помощь на территориях активных боевых действий:
- 28 000 грн — для лиц, занимающих врачебные должности в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов);
- 18 000 грн — для специалистов (кроме врачей-интернов и фармацевтов-интернов);
- 9 000 грн — для младшего медицинского персонала.
Если сотрудники выполняют должностные обязанности на территориях возможных боевых действий, то минимальная зарплата должна составлять 23 000 грн, 15 500 грн и 8 000 грн соответственно.
Повысят ли зарплаты врачам
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии для Новини.LIVE, что денежное обеспечение медицинских сотрудников не претерпит изменений в августе 2025 года. Однако дискуссии относительно потенциального увеличения выплат продолжаются.
"Сейчас ключевая задача в бюджете на 2026 год предусмотреть средства, найти ресурсы, ... поэтому это процесс дискуссий, поиска ресурса и поднятия тарифов в программе медицинских гарантий. Двигаемся в этом направлении", — заявил министр.
Согласно данным большого кадрового портала, по состоянию на июль 2025 года медики в Украине зарабатывают 19 000 грн в среднем. Это информация на основе 1 809 вакансий, опубликованных на Work.ua. Для сравнения, ровно год назад показатель составлял 16 500 грн/мес.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, самую высокую среднюю зарплату по Германии зафиксировали в Гамбурге — 4 527 евро, а самую низкую — в землях Макленбург-Передняя Померания (3 294 евро) и Тюрингия (3 307 евро). Медианный доход в 2025 году составляет 4 013 евро.
Также мы писали, что будет с минимальной зарплатой в Украине по состоянию на 1 сентября 2025 года. Сумму не планируют повышать, она будет составлять 8 000 грн/мес. Но после уплаты обязательных налогов и сборов останется чуть больше 6 000 грн.
Читайте Новини.LIVE!