Зарплаты медиков — на какие суммы могут рассчитывать врачи в августе 2025 года

Медицинские работники. Фото: УНИАН

Во время полномасштабной войны в Украине работа медиков чрезвычайно важна. Поэтому они имеют право на стабильное и достойное денежное обеспечение. Возникает вопрос, сколько платят медицинским сотрудникам по состоянию на июль 2025 года и что может измениться в августе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами врачей в августе 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Сколько зарабатывают медики в Украине

Минимальный доход медицинских сотрудников в 2025 году определяет постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения" от 13.01.2023 № 28. В документе говорится, что зарплаты медиков, фармацевтов и специалистов по реабилитации составляют минимум:

20 000 грн — для лиц, занимающих врачебные должности в учреждениях здравоохранения, должности фармацевтов, должности профессионалов в области и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

15 000 грн — для врачей-интернов, что отнесены едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов;

13 500 грн — для лиц, занимающих должности, отнесенные едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов.

Отдельно установлены минимальные ставки для медицинских, фармацевтических работников, специалистов по реабилитации и младшего медицинского персонала за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда, оказывающих специализированную и экстренную медицинскую помощь на территориях активных боевых действий:

28 000 грн — для лиц, занимающих врачебные должности в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов);

18 000 грн — для специалистов (кроме врачей-интернов и фармацевтов-интернов);

9 000 грн — для младшего медицинского персонала.

Если сотрудники выполняют должностные обязанности на территориях возможных боевых действий, то минимальная зарплата должна составлять 23 000 грн, 15 500 грн и 8 000 грн соответственно.

Повысят ли зарплаты врачам

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии для Новини.LIVE, что денежное обеспечение медицинских сотрудников не претерпит изменений в августе 2025 года. Однако дискуссии относительно потенциального увеличения выплат продолжаются.

"Сейчас ключевая задача в бюджете на 2026 год предусмотреть средства, найти ресурсы, ... поэтому это процесс дискуссий, поиска ресурса и поднятия тарифов в программе медицинских гарантий. Двигаемся в этом направлении", — заявил министр.

Согласно данным большого кадрового портала, по состоянию на июль 2025 года медики в Украине зарабатывают 19 000 грн в среднем. Это информация на основе 1 809 вакансий, опубликованных на Work.ua. Для сравнения, ровно год назад показатель составлял 16 500 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самую высокую среднюю зарплату по Германии зафиксировали в Гамбурге — 4 527 евро, а самую низкую — в землях Макленбург-Передняя Померания (3 294 евро) и Тюрингия (3 307 евро). Медианный доход в 2025 году составляет 4 013 евро.

Также мы писали, что будет с минимальной зарплатой в Украине по состоянию на 1 сентября 2025 года. Сумму не планируют повышать, она будет составлять 8 000 грн/мес. Но после уплаты обязательных налогов и сборов останется чуть больше 6 000 грн.