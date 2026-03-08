Cadillac створив команду Формули-1 майже з нуля

Чемпіонат світу Формула-1 у 2026 році. Фото: Motorsport, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У чемпіонаті світу з Формули-1, який стартує 2026 року, візьме участь нова команда — американський виробник Cadillac. З моменту останнього прийому нового учасника минуло десять років.

Про це пише Новини.LIVE

Команда формується з нуля

General Motors заплатила 450 мільйонів доларів за право вступити до чемпіонату. Разом із витратами на конструювання боліда, будівництво інфраструктури та формування персоналу загальна сума перевищила 1 мільярд доларів ще до проведення першої гонки.

Команда формується практично з нуля:

інженерний центр розташований у Сільверстоуні, Велика Британія;

головний офіс зводять у штаті Індіана, США;

на перших двох сезонах боліди використовуватимуть двигуни Ferrari;

власні силові установки планують запустити з 2028 року

За кермом першого боліда сидітимуть Серхіо Перес і Валттері Боттас. Удвох вони провели 527 гонок і здобули 16 перемог, тому досвід цих пілотів має прискорити адаптацію нової команди.

Без мети перемагати

У дебютному сезоні команда не розраховує на перемоги. Завдання набагато простіше — не фінішувати останніми. Потрапляння до середини турнірної таблиці вже означатиме досягнення мети.

Для Cadillac участь у Формулі-1 передусім є глобальною рекламною кампанією, бо аудиторія чемпіонату перевищує 800 мільйонів глядачів по всьому світу.

Раніше ми розказували, де та як купити квитки на Формулу-1. Вартість коливається в широкому діапазоні. Прохідні квитки General Admission продаються за ціною від 100 до 200 доларів на весь уїк-енд. Місця на постійних трибунах в середньому коштують від 200 до 1000 доларів.

Доступ до Paddock Club, тобто офіційної зони VIP-гостей, стартує з позначки 2000 доларів. Конкретна сума змінюється залежно від етапу чемпіонату, а також від моменту, коли відвідувач оформлює покупку.

