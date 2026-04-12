Дешеві тури з Києва і Одеси —як дістатися до Стамбула і Каппадокії

Каппадокія відома своїми польотами на повітряних кулях.

Коли українці готують свою відпустку, вони зазвичай шукають способи витратити мало грошей. На фоні зростання витрат в країні все важче виділити значні кошти на дозвілля, тому дорогий відпочинок є недоступним для значної частини населення. Але, на щастя, є багато туристичних напрямків, де можна відпочити за невеликі гроші.

Про це сайту Новини.LIVE розповіла турагент Уляна Мельнік.

Дешеві тури у Туреччину

У випадку підбору турів відіграє роль і компанія-перевізник, і країни, які включені в маршрут, і побажання туристів по наповненню — харчування, екскурсії тощо.

За її словами, з Києва і Одеси є дуже цікаві тури в Стамбул і Каппадокію. Ціни на такі тури починаються лише від 18 тисяч грн за одного. У вартість включено проїзд автобусом, гід, деякі базові екскурсії та проживання в готелі.

Каппадокія — це історичний регіон у центральній Туреччині (Анатолія), відомий унікальним "місячним" ландшафтом вулканічного походження, підземними містами та печерними монастирями. Це місце славиться своїми скелями та є популярним центром повітроплавання — польотами на повітряних кулях.

Кухня Каппадокії

Каппадокія дивує навіть їжею. Місцева кулінарія тут тісно переплетена з давніми анатолійськими традиціями та старими техніками приготування, які використовують глину.

Наприклад, відомий тесті-кебаб готують у закритому глиняному горщику — страва повільно тушкується, а перед подачею посудину розбивають. Ще одна класика — маленькі пельмені манти, у яких легко відчути і вплив Центральної Азії, і місцеві інгредієнти.

