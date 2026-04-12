Головна Життя Два напрямки в Туреччині для бюджетних туристів — ціна дивує

Два напрямки в Туреччині для бюджетних туристів — ціна дивує

Дата публікації: 12 квітня 2026 11:00
Дешеві тури з Києва і Одеси —як дістатися до Стамбула і Каппадокії
Каппадокія відома своїми польотами на повітряних кулях. Фото: Tripadvisor

Коли українці готують свою відпустку, вони зазвичай шукають способи витратити мало грошей. На фоні зростання витрат в країні все важче виділити значні кошти на дозвілля, тому дорогий відпочинок є недоступним для значної частини населення. Але, на щастя, є багато туристичних напрямків, де можна відпочити за невеликі гроші.

Про це сайту Новини.LIVE розповіла турагент Уляна Мельнік. 

Дешеві тури у Туреччину

У випадку підбору турів відіграє роль і компанія-перевізник, і країни, які включені в маршрут, і побажання туристів по наповненню — харчування, екскурсії тощо. 

За її словами, з Києва і Одеси є дуже цікаві тури в Стамбул і Каппадокію. Ціни на такі тури починаються лише від 18 тисяч грн за одного. У вартість включено проїзд автобусом, гід, деякі базові екскурсії та проживання в готелі.

Каппадокія — це історичний регіон у центральній Туреччині (Анатолія), відомий унікальним "місячним" ландшафтом вулканічного походження, підземними містами та печерними монастирями. Це місце славиться своїми скелями та є популярним центром повітроплавання — польотами на повітряних кулях. 

Кухня Каппадокії

Каппадокія дивує навіть їжею. Місцева кулінарія тут тісно переплетена з давніми анатолійськими традиціями та старими техніками приготування, які використовують глину.

Наприклад, відомий тесті-кебаб готують у закритому глиняному горщику — страва повільно тушкується, а перед подачею посудину розбивають. Ще одна класика — маленькі пельмені манти, у яких легко відчути і вплив Центральної Азії, і місцеві інгредієнти.

Раніше ми повідомляли, що європейські столиці давно стали візитівками подорожей, але інші міста дарують не менше вражень. Новини.LIVE пропонує ознайомитися з 5 недооціненими європейськими містами, які потрібно відвідати, хоча вони не є столицями.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує відпочити на Балі у 2026 році. Активні мандрівники зі всього світу приїжджають на найпопулярніший острів Індонезії заради незабутнього відпочинку.

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
