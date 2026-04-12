Дешевые туры из Киева и Одессы - как добраться в Стамбул и Каппадокию

Когда украинцы готовятся к отпуску, они обычно ищут способы потратить мало денег. На фоне роста расходов в стране все труднее выделить значительные средства на досуг, поэтому дорогой отдых является недоступным для значительной части населения. Но, к счастью, есть много туристических направлений, где можно отдохнуть за небольшие деньги.

Об этом сайту Новини.LIVE рассказала турагент Ульяна Мельник.

Дешевые туры в Турцию

В случае подбора туров играет роль и компания-перевозчик, и страны, которые включены в маршрут, и пожелания туристов по наполнению — питание, экскурсии и тому подобное.

По ее словам, из Киева и Одессы есть очень интересные туры в Стамбул и Каппадокию. Цены на такие туры начинаются всего от 18 тысяч грн за одного. В стоимость включен проезд автобусом, гид, некоторые базовые экскурсии и проживание в отеле.

Каппадокия — это исторический регион в центральной Турции (Анатолия), известный уникальным "лунным" ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами и пещерными монастырями. Это место славится своими скалами и является популярным центром воздухоплавания - полетами на воздушных шарах.

Кухня Каппадокии

Каппадокия удивляет даже едой. Местная кулинария здесь тесно переплетена с древними анатолийскими традициями и старыми техниками приготовления, которые используют глину.

Например, известный тести-кебаб готовят в закрытом глиняном горшке — блюдо медленно тушится, а перед подачей сосуд разбивают. Еще одна классика — маленькие пельмени манты, в которых легко почувствовать и влияние Центральной Азии, и местные ингредиенты.

Ранее мы сообщали, что европейские столицы давно стали визитками путешествий, но другие города дарят не меньше впечатлений. Новини.LIVE предлагает ознакомиться с 5 недооцененными европейскими городами, которые нужно посетить, хотя они не являются столицами.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит отдохнуть на Бали в 2026 году. Активные путешественники со всего мира приезжают на самый популярный остров Индонезии ради незабываемого отдыха.