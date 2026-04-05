Британські туристи доплачуватимуть за вже оплачені відпустки

Туристи на пляжі. Фото: Mirror

Британські туристи ризикують отримати додаткові рахунки за вже оплачені відпустки через зростання витрат, зокрема на пальне. Туроператори мають право підвищувати ціну навіть після повної оплати, якщо змінюються ключові витрати. У деяких випадках сума доплати може сягати сотень фунтів.

Зростання вартості поїздок пов’язане з умовами пакетних турів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Прихований пункт у договорах

Йдеться про малопомітну норму в правилах пакетних подорожей. Вона дозволяє компаніям піднімати ціну до 8% без права клієнта безкоштовно відмовитися. Причини стандартні, це й податки, і курси валют, і енергоносії.

Останній фактор зараз і тисне найбільше — паливо дорожчає, і це автоматично відкриває можливість для перегляду вартості турів. Навіть якщо все було оплачено кілька місяців тому.

Скільки доведеться доплатити

У практичному вимірі сімейна поїздка за 2500 фунтів може подорожчати ще приблизно на 200.

Читайте також:

Втім, є обмеження. Такі зміни мають бути обґрунтованими і внесеними не пізніше ніж за 20 днів до вильоту. Якщо ж підвищення перевищує 8%, клієнт уже може відмовитися без штрафів.

При цьому, у тих самих умовах прописано й зворотний механізм — якщо витрати знижуються, турист має право на зменшення ціни. Але на практиці це трапляється значно рідше.

Частина компаній уже заявила, що не планує застосовувати такі доплати. Серед них великі туроператори, хоча не всі дають гарантії за партнерів чи постачальників.

