Британские туристы будут доплачивать за уже оплаченные отпуска

Британские туристы рискуют получить дополнительные счета за уже оплаченные отпуска из-за роста расходов, в частности на топливо. Туроператоры имеют право повышать цену даже после полной оплаты, если меняются ключевые расходы. В некоторых случаях сумма доплаты может достигать сотен фунтов.

Рост стоимости поездок связан с условиями пакетных туров.

Скрытый пункт в договорах

Речь идет о малозаметной норме в правилах пакетных путешествий. Она позволяет компаниям поднимать цену до 8% без права клиента бесплатно отказаться. Причины стандартные, это и налоги, и курсы валют, и энергоносители.

Последний фактор сейчас и давит больше всего — топливо дорожает, и это автоматически открывает возможность для пересмотра стоимости туров. Даже если все было оплачено несколько месяцев назад.

Сколько придется доплатить

В практическом измерении семейная поездка за 2500 фунтов может подорожать еще примерно на 200.

Читайте также:

Впрочем, есть ограничения. Такие изменения должны быть обоснованными и внесенными не позднее чем за 20 дней до вылета. Если же повышение превышает 8%, клиент уже может отказаться без штрафов.

При этом, в тех же условиях прописан и обратный механизм: если расходы снижаются, турист имеет право на уменьшение цены. Но на практике это случается значительно реже.

Часть компаний уже заявила, что не планирует применять такие доплаты. Среди них крупные туроператоры, хотя не все дают гарантии за партнеров или поставщиков.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали о пяти островах Европы, где массовый туризм еще не испортил атмосферу. Часть из них расположена рядом с популярными маршрутами, но остается без внимания.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что во Франции построили подвесной мост между опорами Эйфелевой башни, который получил название "Головокружение башни". Новый подвесной мост установили между восточной и западной опорой Эйфелевой башни на высоте около 60 метров. Поэтому прогуляться по этому мосту не получится, если человек боится высоты.

Еще Новини.LIVE сообщали, в какие страны лучше не ехать в 2026 году. Жители нескольких государств, которые пользуются большой популярностью среди путешественников, выходят на акции против наплыва туристов. В некоторых других странах уровень преступности за последний период повысился, и это сдерживает желание путешествовать туда.