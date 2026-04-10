Місто Луго: таємна перлина Іспанії, яка вражає туристів

Місто Луго, про яке чули дуже мало туристів. Фото: Travel off Path

Цієї весни Іспанія є одним з найбажаніших туристичніших напрямков для мандрівників, але натовпи туристів змушують багатьох сумніватися у подорожі. Однак, якщо відмовитися від південних куточків, можна знайти безліч культурних перлин, які ще не зіпсовані масами.

Новини.LIVE з посиланням на Travel off Path розкажуть про автентичне затишне місце, де немає натовпу туристів.

Мальовниче місто без пляжного відпочинку

Ідилічне стародавнє місто Луго, про яке чули дуже мало туристів — це найкращий варіант для наступної поїздки за кордон. Воно майже невідоме мандрівникам, але може похвалитися одним із найвражаючих історичних центрів на всьому континенті.

Луго розташовано далеко від океану, у внутрішній частині країни, в провінції Галісія на північному заході Іспанії. В ньому проживає приблизно 100 000 мешканців.

Від вітрів місто захищено пагорбами і вважається одним з найприємніших місць для відпочинку у Галісії.

Місто з двохтисячолітньою історією

Місто Луго повністю оточено міцною фортечною стіною часів Римської імперії. Цьому оборонному муру майже 2000 років.

Стіна огинає увесь історичний центр, роблячи місто останнім у Європі, яке досі повністю укріплене римською огорожею.

У 2000 році місто було оголошено об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як дістатися до Луго

До того ж, до міста легко дістатися із великих міст Іспанії. Наприклад за дві години на поїзді від модного міста Ла-Корунья.

Ще така ж коротка двогодинна поїздка займає шлях від популярного туристичного місця Сантьяго-де-Компостела, всесвітньо відомого місця паломництва.

