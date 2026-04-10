Город Луго: тайная жемчужина Испании, которая поражает туристов

Город Луго, о котором слышали очень мало туристов.

Этой весной Испания является одним из самых желанных туристических направлений для путешественников, но толпы туристов заставляют многих сомневаться в поездке. Однако, если отказаться от южных курортов, можно найти множество культурных жемчужин, которые еще не испорчены толпами.

Живописный город без пляжного отдыха

Идиллический древний город Луго, о котором слышали очень мало туристов — это лучший вариант для следующей поездки за границу. Он почти неизвестен путешественникам, но может похвастаться одним из самых впечатляющих исторических центров на всем континенте.

Луго расположен далеко от океана, во внутренней части страны, в провинции Галисия на северо-западе Испании. В нем проживает примерно 100 000 жителей.

От ветров город защищен холмами и считается одним из самых приятных мест для отдыха в Галисии.

Город с двухтысячелетней историей

Город Луго полностью окружен прочной крепостной стеной времен Римской империи. Этой оборонительной стене почти 2000 лет.

Стена огибает весь исторический центр, делая город последним в Европе, который до сих пор полностью укреплен римскими стенами.

В 2000 году город был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться до Луго

К тому же, в город легко добраться из крупных городов Испании. Например, за два часа на поезде от модного города Ла-Корунья.

Точно такая же короткая двухчасовая поездка занимает путь от популярного туристического места Сантьяго-де-Компостела, всемирно известного места паломничества.

