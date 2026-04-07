Куди летять українці з Кишинева: список напрямків і рейсів

Аеропорт Кишинева. Фото: Ipn.md

З березня 2022 року Кишинів виконує роль основного повітряного вузла для подорожей значної частини громадян України. Особливо часто їм користуються мешканці півдня країни. Звідси вирушає найбільша кількість чартерних рейсів українських туристичних компаній, тому пропозиція готових путівок тут найширша.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Poruch Travel.

Куди можна полетіти з Молдови

З Кишинева можна полетіти до таких країн та напрямків:

Туреччина: Анталія, Бодрум, Даламан;

Греція: Крит, Салоніки, Родос, Корфу, Закінф;

Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам, Ель-Аламейн;

Іспанія: Барселона, Майорка, Аліканте, Мурсія;

В'єтнам: Фукуок, Нячанг;

ОАЕ: Дубай;

Італія: Рим, Мілан, Венеція, Неаполь, Ріміні;

Грузія: Батумі, Тбілісі;

Франція: Ніцца, Париж;

Чехія: Прага;

Кіпр;

Туніс;

Албанія;

Чорногорія;

Болгарія;

Шрі-Ланка.

Кілька фактів про аеропорт Кишинева

Пасажирський потік аеропорту Кишинева завдяки українцям збільшився майже утричі — з 2,3 мільйона у 2022 році до понад 6 мільйонів у 2025 році.

Близько третини всіх пасажирів — громадяни України, і саме вони перетворили Кишинів на ключовий пункт відправлення. Наразі з аеропорту виконуються рейси до 25 держав світу.

