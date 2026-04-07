Куда летят украинцы из Кишинева: список направлений и рейсов

Аэропорт Кишинева. Фото: Ipn.md

С марта 2022 года Кишинев выполняет роль основного воздушного узла для путешествий значительной части граждан Украины. Особенно часто им пользуются жители юга страны. Отсюда отправляется наибольшее количество чартерных рейсов украинских туристических компаний, поэтому предложение готовых путевок здесь самое широкое.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Poruch Travel.

Куда можно улететь из Молдовы

Из Кишинева можно улететь в такие страны и направления:

Турция: Анталия, Бодрум, Даламан;

Греция: Крит, Салоники, Родос, Корфу, Закинф;

Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Эль-Аламейн;

Испания: Барселона, Майорка, Аликанте, Мурсия;

Вьетнам: Фукуок, Нячанг;

ОАЭ: Дубай;

Италия: Рим, Милан, Венеция, Неаполь, Римини;

Грузия: Батуми, Тбилиси;

Франция: Ницца, Париж;

Чехия: Прага;

Кипр;

Тунис;

Албания;

Черногория;

Болгария;

Шри-Ланка.

Несколько фактов о аэропорте Кишинева

Пассажирский поток аэропорта Кишинева благодаря украинцам увеличился почти втрое: с 2,3 миллиона в 2022 году до более 6 миллионов в 2025 году.

Около трети всех пассажиров — это граждане Украины, и именно они превратили Кишинев в ключевой пункт отправления. Сейчас из аэропорта выполняются рейсы в 25 государств мира.

Читайте также:

Что еще интересно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали о бюджетном отдыхе в Грузии и цене за неделю в отелях с завтраком. В этом весеннем сезоне черноморское побережье Грузии стало одним из тех туристических направлений, где можно комфортно отдохнуть. При этом — за относительно небольшие деньги. Но в отличие от Болгарии, Греции или Египта, в Грузии не очень распространена система "все включено".

Также Новини.LIVE писали, что в этом сезоне власти Венеции снова будут брать оплату с туристов, которые остаются в городе только один день. Обязательная плата вводится с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле. Таким образом городские власти хотят уменьшить количество посетителей.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о малоизвестном направлении в Испании, которое набирает популярность благодаря нетронутой природе и почти полным отсутствием туристов. Это место сравнивают с Канарами, но без переполненных пляжей и лишнего шума.