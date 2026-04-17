Нові правила і обмеження для туристів в Європі влітку 2026 року: що треба знати

Нові правила для туристів у Європі. Фото: Mirror. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 туристів на популярних напрямках Європи чекають нові правила. Зміни зачіпають одразу кілька країн і можуть вплинути на плани подорожей. Туристам доведеться враховувати нові обмеження у Франції, Іспанії, Італії, Германії та інших країнах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Обмеження і контроль поведінки туристів

Всі ці зміни відбулися у важливий для європейських подорожей час, невдовзі після запуску нової Системи в'їзду/виїзду (EES) для всіх негромадян ЄС, які подорожують до Шенгенської зони.

У низці туристичних місць почали жорсткіше реагувати на поведінку відпочивальників. Хорватія, наприклад, вводить обмеження на продаж алкоголю з 20:00 до 6:00, але тільки для магазинів. Ресторани й клуби це не зачіпає, а причина такого рішення у великій кількості нетверезих туристів у публічних місцях.

В Іспанії ситуація схожа. Там теж запроваджено заборону на надмірне вживання алкоголю та частково введено правило щодо зовнішнього вигляду у прибережних зонах.

Читайте також:

Менше туристів у популярних місцях

Влада окремих популярних місць вирішила просто обмежити потік людей. Наприклад, столиця острова Майорка, Пальма — скорочує кількість пасажирів круїзних лайнерів у сезон. Зараз це близько 8500 на день, але влада планує зменшити цю цифру до 7500.

Острів Капрі в Італії вводить ліміти для груп, не більше 40 осіб. Причому великі групи не зможуть використовувати звичні прапори чи парасолі для орієнтації, а лише менш помітні знаки.

Податки і додаткові витрати для туристів

Барселона підняла туристичний податок і тепер він один із найвищих у Європі. За оренду житла потрібно доплатити 12,5 євро за ніч, у готелях — до 15 євро. Раніше було значно менше, а в цьому році фактично суми подвоїли.

Румунський Бухарест теж вводить свій збір, приблизно 10 румунських лей за ніч. Гроші планують спрямувати на розвиток туризму.

Нові правила та ціни на визначні пам’ятки

Зміни торкнулися і конкретних туристичних об’єктів. Знаменитий Лувр у Парижі підвищив ціни для відвідувачів не з ЄС. У той же час музей Прадо в Іспанії обмежує кількість людей всередині одночасно.

Відвідувачам Кельнського собору в Німеччині доведеться сплатити вхідний квиток у розмірі 12-15 євро. А відпочивальникам, які прямують до Італії, тепер доведеться заплатити 2 євро за відвідування культового фонтану Треві в Римі та близько 12 євро за відвідування балкону Джульєтти у Вероні.

Що ще варто знати українцям про обмеження для туристів

Раніше Новини.LIVE писали, що в цьому сезоні влада Венеції знову буде брати оплату з туристів, які залишаються в місті лише один день. Обов'язкова плата запроваджується з п'ятниці по неділю у квітні, травні, червні та липні. Таким чином міська влада хоче зменшити кількість відвідувачів.

Також Новини.LIVE писали, що збір мушлів, піску або гальки з французьких пляжів (особливо в зонах охорони узбережжя, таких як Нормандія або Рів'єра) вважається екологічним злочином. Туристи, спіймані на заповненні банок піском, можуть отримати штрафи від 250 до 1500 євро.

Ще Новини.LIVE розповідали про те, що Іспанія останнім часом теж посилює правила для туристів. Тепер під заборонами не лише алкоголь, а й вейпи, одяг і навіть поведінка на пляжі. За порушення можуть виписати штраф до 2 тисяч євро.