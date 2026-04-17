Новые правила и ограничения для туристов в Европе летом 2026 года: что надо знать

Летом 2026 года туристов на популярных направлениях Европы ждут новые правила. Изменения затрагивают сразу несколько стран и могут повлиять на планы путешествий. Туристам придется учитывать новые ограничения во Франции, Испании, Италии, Германии и других странах.

Ограничения и контроль поведения туристов

Все эти изменения произошли в важное для европейских путешествий время, вскоре после запуска новой Системы въезда/выезда (EES) для всех неграждан ЕС, путешествующих в Шенгенскую зону.

В ряде туристических мест начали жестче реагировать на поведение отдыхающих. Хорватия, например, вводит ограничения на продажу алкоголя с 20:00 до 6:00, но только для магазинов. Рестораны и клубы это не затрагивает, а причина такого решения в большом количестве нетрезвых туристов в публичных местах.

В Испании ситуация похожая. Там тоже введен запрет на чрезмерное употребление алкоголя и частично введено правило относительно внешнего вида в прибрежных зонах.

Меньше туристов в популярных местах

Власти отдельных популярных мест решили просто ограничить поток людей. Например, столица острова Майорка, Пальма — сокращает количество пассажиров круизных лайнеров в сезон. Сейчас это около 8500 в день, но власти планируют уменьшить эту цифру до 7500.

Остров Капри в Италии вводит лимиты для групп, не более 40 человек. Причем большие группы не смогут использовать привычные флаги или зонты для ориентации, а только менее заметные знаки.

Налоги и дополнительные расходы для туристов

Барселона подняла туристический налог и теперь он один из самых высоких в Европе. За аренду жилья нужно доплатить 12,5 евро за ночь, в отелях — до 15 евро. Раньше было значительно меньше, а в этом году фактически суммы удвоили.

Румынский Бухарест тоже вводит свой сбор, примерно 10 румынских лей за ночь. Деньги планируют направить на развитие туризма.

Новые правила и цены на достопримечательности

Изменения коснулись и конкретных туристических объектов. Знаменитый Лувр в Париже повысил цены для посетителей не из ЕС. В то же время музей Прадо в Испании ограничивает количество людей внутри одновременно.

Посетителям Кельнского собора в Германии придется оплатить входной билет в размере 12-15 евро. А отдыхающим, которые направляются в Италию, теперь придется заплатить 2 евро за посещение культового фонтана Треви в Риме и около 12 евро за посещение балкона Джульетты в Вероне.

Что еще стоит знать украинцам об ограничениях для туристов

Ранее Новини.LIVE писали, что в этом сезоне власти Венеции снова будут брать оплату с туристов, которые остаются в городе только один день. Обязательная плата вводится с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле. Таким образом городские власти хотят уменьшить количество посетителей.

Также Новини.LIVE писали, что сбор ракушек, песка или гальки с французских пляжей (особенно в зонах охраны побережья, таких как Нормандия или Ривьера) считается экологическим преступлением. Туристы, пойманные на заполнении банок песком, могут получить штрафы от 250 до 1500 евро.

Еще Новини.LIVE рассказывали о том, что Испания в последнее время тоже ужесточает правила для туристов. Теперь под запретом не только алкоголь, но и вейпы, одежда и даже поведение на пляже. За нарушение могут выписать штраф до 2 тысяч евро.