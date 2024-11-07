Війна в Україні — які винагороди отримують бійці ЗСУ за знищену техніку росіян

Знищення російської техніки. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові отримують грошову винагороду за знищення або пошкодження російської техніки. Розмір виплати залежить від її типу.

Про це повідомляє Новини.LIVE у четвер, 7 листопада.

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Винагорода за знищену або пошкоджену техніку російської армії. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці мають право на отримання збільшення винагороди за знищення або захоплення ворожої техніки. Таким чином бійцям виплачується від 12 180 грн до 243 600 грн винагороди, сума якої залежить від виду техніки.

Найбільше коштів виплачують за знищений або пошкоджений корабель відповідно до його рангу — від 97 440 грн до 243 600 грн.

На другому місці стоять бойовий літак та зенітний ракетний комплекс, де сума винагороди становить 121 800 грн.

Трійку лідерів серед виплат закриває реактивна система залпового вогню, за яку можна отримати 60 9000 грн.

Тактичний ракетний комплекс та військовий літак оцінюються у 54 810 грн. А за танк, наземну артилерію чи бойовий вертоліт можна отримати винагороду у розмірі 48 720 грн.

Ще 42 630 грн виплачують військовослужбовцям за ліквідацію ракетного комплексу, бойової машини чи бронетранспортера.

Така техніка, як інші літальні апарати, зокрема безпілотні, переносні ЗРК та судна військового забезпечення понад п'ять тисяч тонн підлягають винагороді сумою від 30 450 грн до 36 540 грн. Якщо ж судно важить менше, то винагорода становить 24 360 грн.

Список закривають військові автомобілі та інженерні машини за які можна отримати лише 12 180 грн.

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