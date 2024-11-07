Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow ЗСУ отримують винагороду за знищену техніку — інфографіка arrow

ЗСУ отримують винагороду за знищену техніку — інфографіка

7 листопада 2024 16:51
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — які винагороди отримують бійці ЗСУ за знищену техніку росіян
Знищення російської техніки. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українські військові отримують грошову винагороду за знищення або пошкодження російської техніки. Розмір виплати залежить від її типу.

Про це повідомляє Новини.LIVE у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Винагорода за знищену й пошкоджену техніку ворога

винагороди за знищену техніку росіян
Винагорода за знищену або пошкоджену техніку російської армії. Фото: Новини.LIVE

Українські військовослужбовці мають право на отримання збільшення винагороди за знищення або захоплення ворожої техніки. Таким чином бійцям виплачується від 12 180 грн до 243 600 грн винагороди, сума якої залежить від виду техніки.

Найбільше коштів виплачують за знищений або пошкоджений корабель відповідно до його рангу — від 97 440 грн до 243 600 грн.

На другому місці стоять бойовий літак та зенітний ракетний комплекс, де сума винагороди становить 121 800 грн.

Трійку лідерів серед виплат закриває реактивна система залпового вогню, за яку можна отримати 60 9000 грн.

Тактичний ракетний комплекс та військовий літак оцінюються у 54 810 грн. А за танк, наземну артилерію чи бойовий вертоліт можна отримати винагороду у розмірі 48 720 грн.

Ще 42 630 грн виплачують військовослужбовцям за ліквідацію ракетного комплексу, бойової машини чи бронетранспортера.

Така техніка, як інші літальні апарати, зокрема безпілотні, переносні ЗРК та судна військового забезпечення понад п'ять тисяч тонн підлягають винагороді сумою від 30 450 грн до 36 540 грн. Якщо ж судно важить менше, то винагорода становить 24 360 грн.

Список закривають військові автомобілі та інженерні машини за які можна отримати лише 12 180 грн.

Нагадаємо, українські громадяни мають право піти на військову службу за контрактом. Відомо, які передбачені правила, виплати та гарантії у 2024 році.

Також ми писали про те, що для військових передбачені виплати на оздоровлення на період відпустки. Отримати компенсацію можна і не йдучи на відпочинок.

виплати росіяни фронт війна в Україні ЗСУ військова техніка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд