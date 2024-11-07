Гроші для військових за відпустку - як отпримати компенсацію

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Для військовослужбовців передбачене грошове забезпечення на оздоровлення під час відпустки. У випадку ж, якщо військовий не використав право на відпустку, він може отримати компенсацію після наказу командира частини.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Гроші для оздоровлення військових

Військовослужбовці ЗСУ мають право на грошову допомогу для оздоровлення.

Ця допомога виплачується у разі вибуття у відпустку (якщо ця відпустка – повної тривалості) чи у другу частину відпустки.

Як отримати гроші за невикористану відпустку

Якщо ж військовий не використав своє право на щорічну відпустку, він має отримати грошову компенсацію.

Для цього потрібно написати рапорт на ім’я командира військової частини.

Командир же має підписати відповідний наказ, на підставі якого військовослужбовцю і видадуть кошти.

Нагадаємо, ми писали про те, яким буде мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у листопаді.

Додамо, ми раніше повідомляли про законні причини невиплати грошей військовим.