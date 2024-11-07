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Деньги за неиспользованный отпуск — как их получить военному

7 ноября 2024 05:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Деньги для военных за отпуск - как получить компенсацию
Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для военнослужащих предусмотрено денежное довольствие на оздоровление во время отпуска. В случае же если военный не использовал право на отпуск, он может получить компенсацию после приказа командира части.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие ВСУ имеют право на пособие для оздоровления.

Эта помощь выплачивается при выбытии в отпуск (если этот отпуск — полной продолжительности) или во вторую часть отпуска.

Как получить деньги за неиспользованный отпуск

Если военный не использовал свое право на ежегодный отпуск, он должен получить денежную компенсацию.

Для этого следует написать рапорт на имя командира воинской части.

Командир должен подписать соответствующий приказ, на основании которого военнослужащему и выдадут средства.

Напомним, мы писали о том, каким будет минимальное денежное довольствие военнослужащих в ноябре.

Добавим, мы ранее сообщали о законных причинах невыплаты денег военным.

отпуск военнослужащие деньги ВСУ военные

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