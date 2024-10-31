Чому зупиняють виплати військовим - причина

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У деяких ситуаціях грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України припиняється. Це, зокрема, відбувається під час тримання під вартою чи перебування на гауптвахті, а також у випадку втечі з місця служби.

Про це повідомляє портал legalaid.gov.ua.

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Грошове забезпечення військовослужбовців у кількох випадках може бути припинене.

Це відбувається, зокрема, тоді, коли військовослужбовець отримує академічну стипендію.

Причини припинити виплати військовослужбовцю

Крім того, законодавство визначає ще низку ситуацій, коли грошове забезпечення не виплачується військовослужбовцю.

Це, зокрема, такі випадки:

відпустки, коли виплати не передбачені;

відсутність на службі без поважних причин більше доби;

перебування на лікуванні понад встановлені законом терміни;

тимчасове виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат;

тримання під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом;

відбування покарання на гауптвахті.

Нагадаємо, ми писали про те, які доплати військовослужбовці отримували у жовтні 2024 року.

Також ми пояснювали, чому іноді військовим затримують виплати.