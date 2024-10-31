Почему останавливают выплаты военным – причина

Законные причины невыплаты денег военным
В некоторых ситуациях денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины прекращается. Это, в частности, происходит во время содержания под стражей или пребывания на гауптвахте, а также в случае побега с места службы.
Об этом сообщает портал legalaid.gov.ua.
Стипендия против денег военному
Денежное довольствие военнослужащих в нескольких случаях может быть прекращено.
Это происходит, в частности, когда военнослужащий получает академическую стипендию.
Причины прекратить выплаты военнослужащему
Кроме того, законодательство определяет еще ряд ситуаций, когда денежное довольствие не выплачивается военнослужащему.
Это, в частности, следующие случаи:
- отпуска, когда выплаты не предусмотрены;
- отсутствие на службе без уважительных причин больше суток;
- пребывание в лечении сверх установленных законом сроков;
- временное исполнение обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части в другой штат;
- содержание под стражей или пребывание под круглосуточным домашним арестом;
- отбывание наказания на гауптвахте.
Напомним, мы писали, какие доплаты военнослужащие получали в октябре 2024 года.
Также мы объясняли, почему иногда военным задерживаются выплаты.
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