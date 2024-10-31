Почему останавливают выплаты военным – причина

Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В некоторых ситуациях денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины прекращается. Это, в частности, происходит во время содержания под стражей или пребывания на гауптвахте, а также в случае побега с места службы.

Об этом сообщает портал legalaid.gov.ua.

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Денежное довольствие военнослужащих в нескольких случаях может быть прекращено.

Это происходит, в частности, когда военнослужащий получает академическую стипендию.

Причины прекратить выплаты военнослужащему

Кроме того, законодательство определяет еще ряд ситуаций, когда денежное довольствие не выплачивается военнослужащему.

Это, в частности, следующие случаи:

отпуска, когда выплаты не предусмотрены;

отсутствие на службе без уважительных причин больше суток;

пребывание в лечении сверх установленных законом сроков;

временное исполнение обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части в другой штат;

содержание под стражей или пребывание под круглосуточным домашним арестом;

отбывание наказания на гауптвахте.

Напомним, мы писали, какие доплаты военнослужащие получали в октябре 2024 года.

Также мы объясняли, почему иногда военным задерживаются выплаты.