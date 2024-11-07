Виплати та гарантії служби за контрактом — які діють правила у 2024 році

Українські військові. Фото: Armyinform

Українські громадяни мають право піти на військову службу за контрактом. Відомо, які передбачені правила, виплати та гарантії у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони.

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Правила, виплати та гарантії служби на контракті

Як зазначають у Міноборони, серед основних вимог під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом — вік громадянина. Під час особливого періоду — до 60 років, у мирний час — до 45 років. Також вагомим є стан здоров’я та придатність до служби за медичними нормативами. Звертають увагу і на фізичну підготовленість, проводять професійно-психологічний відбір.

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймають:

громадян із вищою, професійно-технічною, повною або базовою загальною середньою освітою, котрі не проходили військової служби;

резервістів та військовозобов’язаних, у яких нема військових звань офіцерського складу;

військових, які проходять строкову службу/службу за призовом під час мобілізації.

Українці можуть звернутися до центрів рекрутингу, якщо бажають потрапити на конкретну посаду у бажаний підрозділ. При цьому контракт можна підписати строковий або — до оголошення демобілізації.

Зокрема, "контракт до оголошення демобілізації" доступний тільки на період дії воєнного стану, або під час мобілізації на особливий період. Це регламентує закон "Про військовий обов’язок та військову службу". Його також можуть підписати мобілізовані до війська. Тривалість залежить від того, коли оголосять демобілізацію.

Строкові контракти теж дозволяється підписувати на час воєнного стану. При цьому терміни контрактів — від одного до десяти років. Також залежить від звання та посад, тому перший контракт укладається на такий час:

три роки — з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу;

від трьох до п'яти років (з огляду на згоду обох сторін) — з військовими, прийнятими на посади сержантського та старшинського складу;

п'ять років — з курсантами, які навчались у військових вишах за програмою підготовки для проходження служби на посадах осіб сержантського та старшинського складу.

В офіцерів варіативність терміну контракту більша.

Джерело: Армія.Інформ

У 2024 році передбачається виплата одноразової допомоги у разі підписання першого контракту. Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується кожного року в державному бюджеті, станом на 1 січня. У 2024 році він дорівнює 3,03 тис. грн, залежно від звання йдеться про суму від 24,22 тис. до 30,3 тис. грн.

Серед додаткових соцгарантій у разі підписання контракту — військові можуть розраховувати на грошові компенсації за оренду житла.

Нещодавно додали ще одну можливість для тих, хто підписує перший контракт. Так, військовослужбовець отримає право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом за програмою "єОселя" та додатково 100 тис. гривень після першого року служби, ще 100 тис. гривень — після другого.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на час дії воєнного стану керівному та інструкторсько-викладацькому складу дають додаткову винагороду. Виплата встановлена на рівні від 15 тис. до 30 тис. грн.

Також ми писали, що для військових передбачені виплати на оздоровлення на період відпустки. Отримати компенсацію можна і не йдучи на відпочинок.