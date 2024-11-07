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Контракт с ВСУ — какие выплаты и гарантии в 2024 году

7 ноября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты и гарантии службы по контракту — какие действуют правила в 2024 году
Украинские военные. Фото: Armyinform
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане вправе пойти на военную службу по контракту. Известно, какие предусмотрены правила, выплаты и гарантии в 2024 году.

Об этом говорится в материалах Министерства обороны.

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Как отмечают в Минобороны, среди основных требований при отборе и принятии на военную службу по контракту — возраст гражданина. Во время особого периода — до 60 лет, в мирное время — до 45 лет. Также важно состояние здоровья и пригодность к службе по медицинским нормативам. Обращают внимание и на физическую подготовленность, осуществляют профессионально-психологический отбор.

На военную службу по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского состава принимают:

  • граждан с высшим, профессионально-техническим, полным или базовым общим средним образованием, не проходивших военную службу;
  • резервистов и военнообязанных, у которых нет воинских званий офицерского состава;
  • военных, проходящих срочную службу/службу по призыву во время мобилизации.

Украинцы могут обратиться в центры рекрутинга, если желают попасть на конкретную должность в желаемое подразделение. При этом контракт можно подписать срочный или — до объявления демобилизации.

В частности, "контракт до объявления демобилизации" доступен только на период действия военного положения или во время мобилизации на особый период. Это регламентирует закон "О воинской обязанности и военной службе". Его также могут подписать мобилизованные в армию. Продолжительность зависит от того, когда объявят демобилизацию.

Срочные контракты тоже разрешается подписывать на время военного положения. При этом сроки контрактов — от одного до десяти лет. Также зависит от звания и должности, поэтому первый контракт заключается на следующее время:

  • три года — с военнослужащими, принятыми на должности рядового состава;
  • от трех до пяти лет (с учетом согласия обеих сторон) — с военными, принятыми на должности сержантского и старшинского состава;
  • пять лет — с курсантами, которые учились в военных вузах по программе подготовки для прохождения службы в должностях лиц сержантского и старшинского состава.

У офицеров вариативность срока контракта больше.

 

контракт ВСУ
Источник: Армия.

В 2024 году предполагается выплата единовременного пособия в случае подписания первого контракта. Размер пособия зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, утверждаемого ежегодно в государственном бюджете, по состоянию на 1 января. В 2024 году он равен 3,03 тыс. грн, в зависимости от звания — речь идет о сумме от 24,22 тыс. до 30,3 тыс. грн.

Среди дополнительных соцгарантий в случае подписания контракта — военные могут рассчитывать на денежные компенсации за аренду жилья.

Недавно добавили еще одну возможность для подписавших первый контракт. Так, военнослужащий получит право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту по программе "єОселя" и дополнительно 100 тыс. гривен после первого года службы, еще 100 тыс. гривен — после второго.

Что еще стоит знать

Напомним, на время действия военного положения руководящему и инструкторско-преподавательскому составу дают дополнительное вознаграждение. Выплата установлена на уровне от 15 до 30 тыс. грн.

Также мы писали, что для военных предусмотрены выплаты по оздоровлению на период отпуска. Получить компенсацию можно и не уходя на отдых.

выплаты контракт Минобороны военнослужащие армия ВСУ

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