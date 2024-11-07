Война в Украине — какие награды получают бойцы ВСУ за уничтоженную технику россиян

Уничтожение русской техники. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные получают денежное вознаграждение за уничтожение или повреждение российской техники. Размер выплаты зависит от ее типа.

Об этом сообщает Новини.LIVE в четверг, 7 ноября.

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Вознаграждение за уничтоженную или поврежденную технику русской армии. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие имеют право на получение увеличения вознаграждения за уничтожение или захват вражеской техники. Таким образом бойцам выплачивается от 12 180 грн до 243 600 грн вознаграждения, сумма которого зависит от вида техники.

Больше всего средств выплачивают за уничтоженный или поврежденный корабль в соответствии с его рангом - от 97 440 грн до 243 600 грн.

На втором месте стоят боевой самолет и зенитный ракетный комплекс, где сумма вознаграждения составляет 121 800 грн.

Тройку лидеров среди выплат закрывает реактивная система залпового огня, за которую можно получить 60 9000 грн.

Тактический ракетный комплекс и военный самолет оцениваются в 54 810 грн. А за танк, наземную артиллерию или боевой вертолет можно получить вознаграждение в размере 48 720 грн.

Еще 42 630 грн выплачивают военнослужащим за ликвидацию ракетного комплекса, боевой машины или бронетранспортера.

Такая техника, как другие летательные аппараты, в частности беспилотные, переносные ЗРК и суда военного обеспечения более пяти тысяч тонн подлежат вознаграждению суммой от 30 450 грн до 36 540 грн. Если же судно весит меньше, то вознаграждение составляет 24 360 грн.

Список закрывают военные автомобили и инженерные машины за которые можно получить только 12 180 грн.

Напомним, украинские граждане вправе пойти на военную службу по контракту. Известно, какие предусмотрены правила, выплаты и гарантии в 2024 году.

Также мы писали о том, что для военных предусмотрены выплаты по оздоровлению на период отпуска. Получить компенсацию можно и не уходя на отдых.