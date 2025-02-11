Виплати за зниклого безвісти військового - які документи має надати брат зниклого

Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: "Детектор медіа"

Рідний брат зниклого безвісти військовослужбовця має право на отримання виплати за відсутності ближчих родичів — дружини, дітей і батьків. Для цього потрібно надати відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Право на виплати за зниклих безвісти, поранених чи загиблих військовослужбовців мають близькі родичі військового.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він подати заяву на отримання виплат за зниклого безвісти брата-військовослужбовця.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що така можливість є, якщо у зниклого безвісти немає дружини і дітей, а також якщо його батьки вже померли.

Які документи потрібно надати для отримання виплат

Також юрист розповів, які документи потрібно надати брату зниклого безвісти військового, аби отримати виплату.

Так, для підтвердження відсутності живих батьків треба надати їхні свідоцтва про смерть.

"Щодо підтвердження відсутності дружини та дітей в Вашого брата, то зі своєї сторони Вам не вдасться отримати такі витяги з РАЦС. Тож, дану інформацію може перевірити частина, зробивши необхідні запити", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, коли родичі військовослужбовця не можуть отримати державні виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має розглядатися заява родини військовослужбовця щодо виплат.