Виплати для родичів полоненого чи зниклого безвісти військового - терміни розгляду заяви

Військовослужбовець з родиною. Фото: "АрміяInform"

Командування частини полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця має 15 днів на розгляд заяви про виплати родині військового. Якщо за цей час факт добровільної здачі в полон не буде встановлений, відмовляти у виплатах заборонено.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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У тих випадках, коли держава має виплачувати певну компенсацію членам сім'ї військовослужбовця (полоненого чи зникло безвісти), заяву цих громадян розглядає командир військової частини, у якій служить військовий.

Такі заяви мають бути розглянуті за 15 днів, після чого родичам військовослужбовця повинні надати відповідь — або позитивну, або негативну, при цьому командування частини має назвати причини відмови.

Що робити з підозрою на добровільну здачу в полон

Одним із проблемних місць є причина полону військовослужбовця — добровільним він був чи ні. Розглядаючи заяву родичів такого військовослужбовця, командування частини протягом 15 днів має з’ясувати деталі полону.

Якщо за 15 днів інформація про можливість добровільної здачі воїна в полон не була підтверджена, відмовляти родичам у виплатах забороняється.

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