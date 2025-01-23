Виплати для родичів полоненого чи зниклого безвісти військового - терміни розгляду заяви

Виплати родині військового — як довго розглядається заява
Командування частини полоненого чи зниклого безвісти військовослужбовця має 15 днів на розгляд заяви про виплати родині військового. Якщо за цей час факт добровільної здачі в полон не буде встановлений, відмовляти у виплатах заборонено.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Два тижні на розгляд заяви
У тих випадках, коли держава має виплачувати певну компенсацію членам сім'ї військовослужбовця (полоненого чи зникло безвісти), заяву цих громадян розглядає командир військової частини, у якій служить військовий.
Такі заяви мають бути розглянуті за 15 днів, після чого родичам військовослужбовця повинні надати відповідь — або позитивну, або негативну, при цьому командування частини має назвати причини відмови.
Що робити з підозрою на добровільну здачу в полон
Одним із проблемних місць є причина полону військовослужбовця — добровільним він був чи ні. Розглядаючи заяву родичів такого військовослужбовця, командування частини протягом 15 днів має з’ясувати деталі полону.
Якщо за 15 днів інформація про можливість добровільної здачі воїна в полон не була підтверджена, відмовляти родичам у виплатах забороняється.
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