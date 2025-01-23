Выплаты для родственников пленного или пропавшего без вести военного - сроки рассмотрения заявления

Военнослужащий с семьей. Фото: "АрміяInform"

Командование части пленного или пропавшего без вести военнослужащего имеет 15 дней на рассмотрение заявления о выплатах семье военного. Если за это время факт добровольной сдачи в плен не будет установлен, отказывать в выплатах запрещено.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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В тех случаях, когда государство должно выплачивать определенную компенсацию членам семьи военнослужащего (пленного или пропавшего без вести), заявление этих граждан рассматривает командир воинской части, в которой служит военный.

Такие заявления должны быть рассмотрены за 15 дней, после чего родственникам военнослужащего должны предоставить ответ — либо положительный, либо отрицательный, при этом командование части должно назвать причины отказа.

Что делать с подозрением на добровольную сдачу в плен

Одним из проблемных мест является причина плена военнослужащего — добровольным он был или нет. Рассматривая заявление родственников такого военнослужащего, командование части в течение 15 дней должно выяснить детали плена.

Если за 15 дней информация о возможности добровольной сдачи воина в плен не была подтверждена, отказывать родственникам в выплатах запрещается.

Напомним, мы ранее писали о трех видах денежного обеспечения для военнослужащих.

Также мы сообщали о полном списке дополнительных выплат в ВСУ.