Выплаты за пропавшего без вести военного - какие документы должен предоставить брат пропавшего

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: "Детектор медіа"

Родной брат пропавшего без вести военнослужащего имеет право на получение выплаты при отсутствии ближайших родственников — жены, детей и родителей. Для этого нужно предоставить соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Право на выплаты за пропавших без вести, раненых или погибших военнослужащих имеют близкие родственники военного.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он подать заявление на получение выплат за пропавшего без вести брата-военнослужащего.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что такая возможность есть, если у пропавшего без вести нет жены и детей, а также если его родители уже умерли.

Какие документы нужно предоставить для получения выплат

Также юрист рассказал, какие документы нужно предоставить брату пропавшего без вести военного, чтобы получить выплату.

Так, для подтверждения отсутствия живых родителей надо предоставить их свидетельства о смерти.

"Относительно подтверждения отсутствия жены и детей у Вашего брата, то со своей стороны Вам не удастся получить такие выписки из РАГС. Поэтому, данную информацию может проверить часть, сделав необходимые запросы", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы писали ранее о том, когда родственники военнослужащего не могут получить государственные выплаты.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени должно рассматриваться заявление семьи военнослужащего по выплатам.