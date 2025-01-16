Гроші для родичів полонених — коли родина полоненого не отримує кошти

Коли родичі не отримують кошти за полоненого військового
Родина полоненого військовослужбовця ЗСУ має право на щомісячну державну компенсацію. Винятком є ситуація, коли військовий здався в полон добровільно.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Гроші для родичів полонених
Родичі військовослужбовців Збройних сил України, які перебувають в російському полоні, мають право на отримання певних виплат та компенсації з боку держави.
Зокрема, рідна полоненого має отримувати щомісячну виплату у розмірі 100 тисяч гривень.
Коли рідня полоненого не отримує виплат
Та є випадки, коли родина полоненого військовослужбовця може залишитися без державних виплат.
Це відбувається тоді, коли є підтвердження того, що військовий здався в полон російським окупантам добровільно.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів полоненого військовослужбовця має право на отримання виплат.
Також ми повідомляли про те, які виплати зберігаються за військовими у полоні.
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