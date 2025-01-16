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Когда родственники не получают средства за пленного военного

16 января 2025 07:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Деньги для родственников пленных — когда семья пленного не получает средства
Украинский военный в российском плену. Фото: росСМИ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Семья пленного военнослужащего ВСУ имеет право на ежемесячную государственную компенсацию. Исключением является ситуация, когда военный сдался в плен добровольно.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Деньги для родственников пленных

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в российском плену, имеют право на получение определенных выплат и компенсации со стороны государства.

В частности, родная пленного должна получать ежемесячную выплату в размере 100 тысяч гривен.

Когда родня пленного не получает выплат

Но есть случаи, когда семья пленного военнослужащего может остаться без государственных выплат.

Это происходит тогда, когда есть подтверждение того, что военный сдался в плен российским оккупантам добровольно.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников пленного военнослужащего имеет право на получение выплат.

Также мы сообщали о том, какие выплаты сохраняются за военными в плену.

выплаты ВСУ военные пленные военнослужащие

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