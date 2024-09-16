Робота у Нацгвардії — ТОП-10 гарячих вакансій із зарплатою до 200 тис. грн

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: General Staff

Міністерство внутрішніх справ України підібрало десять гарячих вакансій у Національній гвардії із заробітною платою від 25 тис. до 200 тис. гривень. Зокрема, найбільше готові платити за роботу механіка-водія бронетранспортера.

Відповідна інформація міститься на Robota.ua.

Читайте також:

ТОП-10 вакансій у Нацгвардії

Як зазначається, Національна гвардія здійснює набір нових спеціалістів до лав військових підрозділів.

При цьому за місяць роботи обіцяють гідну заробітну плату, розмір якої залежить від того, чи працюватиме військовий у зоні бойових дій.

Оголошення. Джерело: МВС

Так, запрошують громадян на такі посади:

Командира відділення РЕБ у військову частину НГУ (м. Херсон). Заробітну плату обіцяють від 22 тис. до 122 тис. гривень.

Водія категорії С у бригаду "Рубіж" (регіонально — вся Україна). Пропонують заробітну плату від 25 тис. до 200 тис. гривень.

Командира взводу РЕБ у військову частину НГУ (вся Україна), заробітна плата: 24 тис. — 124 тис. гривень.

Сапера у військову частину НГУ (м. Херсон). Заробітна плата: від 20 тис. до 120 тис. гривень.

Механіка-водія БТР у бригаду "Рубіж" (вся Україна), заробітна плата: 25 тис. — 200 тис. гривень.

Кінолога у військову частину НГУ (м. Херсон), заробітна плата: від 20 тис. до 120 тис. гривень.

Кулеметника у бригаду "Рубіж" (Київська обл.). Пропонують заробітну плату від 25 тис. до 125 тис. гривень.

Оператора РЕБ у бригаду "Азов" (м. Київ). Обіцяють заробітну плату від 25 тис. до 125 тис. гривень.

Зв'язківця у бригаду "Азов" (вся Україна) на заробітну плату 25 тис. — 125 тис. гривень.

Психолога у бригаду "Азов" (регіонально — вся Україна). Пропонують заробітну плату 25 тис. — 125 тис. гривень.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету наголосили на важливості ухвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до державного бюджету, у другому читанні. Якщо цього не зробити вчасно, вже з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснити виплати повною мірою на військові видатки.

Також ми писали, що у вересні зарплати українських військовослужбовців мають залишитися незмінними. Зокрема, окрім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тис. гривень.