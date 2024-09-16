Работа в Нацгвардии — ТОП-10 горячих вакансий с зарплатой до 200 тыс. грн

Военнослужащие ВСУ. Фото: General Staff

Министерство внутренних дел подобрало десять горячих вакансий в Национальной гвардии с заработной платой от 25 тыс. до 200 тыс. гривен. В частности, больше всего готовы платить за работу механика-водителя бронетранспортера.

Соответствующая информация содержится на Robota.ua.

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Как отмечается, Национальная гвардия осуществляет набор новых специалистов в ряды военных подразделений.

При этом за месяц работы обещают достойную заработную плату, размер которой зависит от того, будет ли военный работать в зоне боевых действий.

Объявление. Источник: МВД

Так, приглашают граждан на следующие должности:

Командира отделения РЭБ в воинскую часть НГУ (г. Херсон). Заработную плату обещают от 22 тыс. до 122 тыс. гривен.

Водителя категории С в бригаду "Рубеж" (регионально — вся Украина). Предлагают заработную плату от 25 тыс. до 200 тыс. гривен.

Командира взвода РЭБ в воинскую часть НГУ (вся Украина), заработная плата: 24 тыс. — 124 тыс. гривен.

Сапера в воинскую часть НГУ (г. Херсон). Зарплата: от 20 тыс. до 120 тыс. гривен.

Механика-водителя БТР в бригаду "Рубеж" (вся Украина), заработная плата: 25 тыс. — 200 тыс. гривен.

Кинолога в воинскую часть НГУ (г. Херсон), заработная плата: от 20 тыс. до 120 тыс. гривен.

Пулеметчика в бригаду "Рубеж" (Киевская обл.). Предлагают заработную плату от 25 тыс. до 125 тыс. гривен.

Оператора РЭБ в бригаду "Азов" (г. Киев). Обещают заработную плату от 25 тыс. до 125 тыс. гривен.

Связиста в бригаду "Азов" (вся Украина) на заработную плату 25 тыс. — 125 тыс. гривен.

Психолога в бригаду "Азов" (регионально — вся Украина). Предлагают заработную плату 25 тыс. — 125 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета отметили важность принятия законопроекта, предусматривающего внесение изменений в государственный бюджет, во втором чтении. Если этого не сделать вовремя, уже с 20 сентября Министерство обороны не сможет осуществить выплаты в полной мере на военные расходы.

Также мы писали, что в сентябре зарплаты украинских военнослужащих должны оставаться неизменными. В частности, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тыс. гривен.