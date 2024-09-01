З 1 вересня основний оклад в ЗСУ не змінюється, але військові можуть отримати доплати

Гроші в руках військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Починаючи з першого дня осені, українські герої будуть продовжувати отримувати бойові виплати та грошове забезпечення. Варто знати, чи будуть зміни в цьому аспекті та на яку зарплату та виплати можуть розраховувати бійці ЗСУ.

З виплатами військовим розбиралось видання NV.

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Основний оклад в українській армії не зміниться і становитиме 20 тисяч гривень. Проте до них, як і раніше, додаватиметься доплата у 13 тисяч гривень за військове звання. Крім цього, залежно від таких чинників, як відрядження, досвід та інше, можуть бути ще надбавки.

Які виплати бійці ЗСУ можуть отримати до окладу

Бійці, що виконують бойові та спеціальні завдання можуть отримати додатково 30 тисяч гривень.

Військовослужбовці, що виконують спеціальні завдання в органах військового управління, штабах та командуваннях можуть доотримати 50 тисяч гривень.

70 тисяч гривень отримають захисники України, які перебувають на лінії першого ешелону або в зоні виконання завдання протягом місяця.

100 тисяч гривень виділятиметься для військовослужбовців, що перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок контузій, травм чи каліцтв

Також 100 тисяч гривень нараховують військовослужбовцям, які потрапили у полон, гроші виплачуються увесь термін перебування в неволі.