С 1 сентября основной оклад в ВСУ не меняется, но военные могут получить доплаты

Выплаты бойцам ВСУ с 1 сентября — сколько и за что будут платить
Начиная с первого дня осени украинские герои будут продолжать получать боевые выплаты и денежное довольствие. Следует знать, будут ли изменения в этом аспекте и на какую зарплату и выплаты могут рассчитывать бойцы ВСУ.
С выплатами военным разбиралось издание NV.
Сколько будут платить военным в сентябре
Основной оклад в украинской армии не изменится и составит 20 тысяч гривен. Однако к ним по-прежнему будет прибавляться доплата в 13 тысячи гривен за воинское звание. Кроме этого, в зависимости от таких факторов, как командировка, опыт и прочее, могут быть еще прибавки.
Какие выплаты бойцы ВСУ могут получить к окладу
Бойцы, выполняющие боевые и специальные задания, могут получить дополнительно 30 тысяч гривен.
Военнослужащие, выполняющие специальные задания в органах военного управления, штабах и командованиях, могут дополучить 50 тысяч гривен.
70 тысяч гривен получат защитники Украины, находящиеся на линии первого эшелона или в зоне выполнения задания в течение месяца.
100 тысяч гривен будет выделяться для военнослужащих, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате контузий, травм или увечий.
Также 100 тысяч гривен насчитывают попавшим в плен военнослужащим, деньги выплачиваются весь срок пребывания в неволе.
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