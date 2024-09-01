С 1 сентября основной оклад в ВСУ не меняется, но военные могут получить доплаты

Деньги в руках военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Начиная с первого дня осени украинские герои будут продолжать получать боевые выплаты и денежное довольствие. Следует знать, будут ли изменения в этом аспекте и на какую зарплату и выплаты могут рассчитывать бойцы ВСУ.

С выплатами военным разбиралось издание NV.

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Основной оклад в украинской армии не изменится и составит 20 тысяч гривен. Однако к ним по-прежнему будет прибавляться доплата в 13 тысячи гривен за воинское звание. Кроме этого, в зависимости от таких факторов, как командировка, опыт и прочее, могут быть еще прибавки.

Какие выплаты бойцы ВСУ могут получить к окладу

Бойцы, выполняющие боевые и специальные задания, могут получить дополнительно 30 тысяч гривен.

Военнослужащие, выполняющие специальные задания в органах военного управления, штабах и командованиях, могут дополучить 50 тысяч гривен.

70 тысяч гривен получат защитники Украины, находящиеся на линии первого эшелона или в зоне выполнения задания в течение месяца.

100 тысяч гривен будет выделяться для военнослужащих, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате контузий, травм или увечий.

Также 100 тысяч гривен насчитывают попавшим в плен военнослужащим, деньги выплачиваются весь срок пребывания в неволе.