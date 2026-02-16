Виплати військовим у відрядженні за кордон - яку суму втрачає

Українські військові на навчанні за кордоном. Фото: "АрміяInform"

Компенсація для військового-контрактника на піднайом житла може бути скасована, якщо він відправляється у закордонне відрядження. Юристи пояснили, у якій саме ситуація може йтись про анулювання виплати, а коли вона залишиться.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Реклама

Читайте також:

Виплати для контрактників

Громадяни, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право на отримання різноманітних пільг та соціальних виплат.

Військовослужбовці, які підписали контракт на службу у ЗСУ, мають, крім усього іншого, низку особливих виплат і компенсацій, які доступні лише їм.

Однією із таких є компенсація на оренду житла у населеному пункті, де вони проходять військову службу.

Закордонне відрядження як фактор

Юристи пояснили, у якій ситуації ця виплата може бути анульована.

Так, компенсація за піднайом житла військовослужбовцю-контрактнику скасовується тоді, коли він вибуває у закордонне відрядження.

Та, підкреслили фахівці, якщо військовий їде за кордон у відрядження сам, без родини, яка проживає разом з ним, це не впливає на виплату.

Скасування компенсації за піднайом житла можливе тільки тоді, коли у закордонне відрядження військовослужбовець відправляється разом із сім’єю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку додаткову виплату військовослужбовець отримує, вибуваючи у відпустку.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити виплату за підписання першого контракту зі Збройними силами України.