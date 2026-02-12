Виплати військовому за житло - коли контрактник не отримає компенсацію

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 92 ОМБр

Військовослужбовці ЗСУ на контрактній службі можуть втратити право на компенсацію за піднайом житла для себе і членів своєї родини. Причини такого рішення командування можуть бути пов’язані як із наявністю відповідного житла у військовій частині, так і з порушеннями з боку самого контрактника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі "АрміяInform".

Відмова у компенсації — гуртожиток чи казарми

Військовослужбовці, які проходять військову службу на умовах підписаного із ЗСУ контракту, мають право на отримання компенсації за піднайом житла для себе і членів своєї родини.

Втім, у деяких ситуаціях ця компенсація може бути анульована.

"Грошова компенсація не виплачується, якщо у військовій частині, де ви проходите службу, є можливість надати службове житло з житлового фонду частини", — пояснили контрактникам фахівці порталу "АрміяInform".

Йдеться про таке житло, як гуртожиток, спеціально пристосовану казарму, переобладнані будівлі, які відповідають встановленим санітарним і технічним вимогам.

Інші причини для відмови

Існують й інші варіанти, коли компенсація за оренду житла не буде виплачуватися.

"Крім того, виплат не буде, у разі наявності службового житла за попереднім місцем служби чи штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов (протягом 5 років)", — йдеться у поясненні юристів.

Ну і, звісно, компенсація не надається, якщо у військовослужбовця або членів його сім’ї є у власності житло за місцем проходження служби.

